Kindle : la liseuse d’Amazon est à -50 % avant le début du Prime Day

La Kindle d'Amazon est la plus populaire des liseuses électroniques et ce n'est pas dû au hasard. Son positionnement tarifaire y est pour beaucoup et Amazon l'a bien compris. Juste avant son Prime Day, le géant du e-commerce la propose en promotion à moins de 40 euros.

Sortie il y a trois ans déjà, la Kindle 2019 n’est pas la meilleure des liseuses électroniques sur le marché. Cependant, elle est la plus intéressante au niveau du rapport qualité-prix. Un avantage compétitif qu’elle explose juste avant le Prime Day 2022 puisque son prix passe sous la barre des 40 euros.

L’Amazon Kindle 2019, c’est quoi ?

Un écran de 6 pouces

8 Go de mémoire interne

28 jours d’autonomie

Traditionnellement, on trouve l’Amazon Kindle 2019 (avec publicités) à 79,99 euros. Mais juste avant le Prime Day 2022, elle voit son prix baisser de 50% pour atteindre 39,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Kindle 2019. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des milliers de livres à lire pendant des semaines

Du côté du stockage, on trouvera 8 Go de mémoire interne. C’est bien simple, cela permet en théorie d’y conserver des milliers de livres depuis la boutique Kindle d’Amazon. Des livres que l’on pourra télécharger grâce à la connectivité Wi-Fi 4 de la liseuse. Si le Wi-Fi 4 est vieillissant, une meilleure norme de Wi-Fi ne sert honnêtement à rien. Pas de compatibilité 4G ou 5G sur cette liseuse, elles sont présentes sur les modèles Kindle plus haut de gamme.

La batterie de la Kindle 2019 promet jusqu’à 28 jours d’autonomie. Une batterie qui se recharge en quatre heures environ. De quoi pouvoir l’emmener partout sans câble ou chargeur secteur. D’autant plus que cette liseuse a un format compact avec un poids de 174 g et des dimensions de 160 x 113 x 8,7 mm.

Lorsque vous choisissez votre Kindle, faites attention aux configurations proposées. Sur la Kindle 2019, deux sont proposées, l’une avec publicités, l’autre sans. La première va afficher du « contenu sponsorisé sur l’écran de verrouillage de votre appareil ainsi qu’en mode veille », apprend-on sur le site d’Amazon. À savoir que la différence de prix entre les deux versions est de 10 euros.

La Kindle 2019 propose un écran confortable

Les forces d’une liseuse électronique par rapport à un smartphone ou même une tablette, ce sont la qualité de l’écran et son autonomie. Conçue pour lire du texte, la Kindle d’Amazon est équipée d’un écran E ink de 6 pouces et d’une définition de 800 par 600 pixels, ce qui donne un DPI de 167 ppp.

La Kindle 2019 propose un rétroéclairage avec quatre LED. Cela permet de lire la nuit dans le noir en éclairant l’écran. La liseuse propose un certain confort de lecture même dans le noir, avec cet éclairage qui n’est pas agressif pour les yeux. Pratique quand votre conjoint/conjointe dort alors que vous voulez lire.

Lire aussi

Quelle est la meilleure liseuse électronique à choisir en 2022 ?

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offre du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.