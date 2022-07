Le OnePlus 10 Pro est à prix cassé sur le site officiel de la marque

Le OnePlus 10 Pro est sorti il y a quelques mois à peine et il bénéficie d'ores et déjà d'une baisse de prix significative sur le site officiel du constructeur. En effet, on le trouve avec 200 euros de réduction, soit 719 euros au lieu de 919 euros.

Si vous recherchez le top du top des smartphones de la marque OnePlus, cette promotion va forcément vous intéresser. Déjà que le 10 Pro lancé à la toute fin du mois de mars dernier est l’une des seules références premium du marché à conserver un prix inférieur à 1 000 euros, la marque chinoise baisse encore plus le prix de son téléphone haut de gamme grâce à cette réduction de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus 10 Pro

Un superbe écran AMOLED QHD+ en 120 Hz

La surpuissance de la puce Snapdragon 8 Gen 1

La charge rapide efficace de 80 W, en filaire et sans fil

Au lieu de 919 euros, le OnePlus 10 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui affiché en promotion à 819 euros sur le site officiel de la marque, mais en utilisant le code promo « OP10PRO » il est possible d’obtenir ce smartphone premium à seulement 719 euros.

Presque au niveau des concurrents pour la photo !

Le design global du OnePlus 10 Pro est assez classique, mais on sent que la marque chinoise a voulu bien faire les choses dans la conception de son smartphone premium, notamment au niveau du poids idéalement réparti. En effet, les 200 grammes que pèse ce 10 Pro sur la balance sont assez surprenants lorsqu’on le compare à un Samsung Galaxy S22 Ultra quasi du même gabarit, mais légèrement plus lourd (229 g). L’écran est quant à lui de 6,7 pouces et, sans surprise, d’excellente qualité, puisque AMOLED affichant une définition QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. On apprécie la fidélité des couleurs, mais on regrette juste une luminosité plus à même de faire face à toutes les épreuves et de meilleurs taux de couverture sur les espaces colorimétriques.

S’il y a bien une chose qui saute aux yeux avec ce nouveau OnePlus 10 Pro, c’est la protubérance de son module photo. En effet, le constructeur chinois veut faire pareil que ses concurrents premium et emprunte même l’idée de Samsung en enroulant le bloc sur le côté gauche du smartphone. Encore une fois, OnePlus mise sur son partenariat avec Hasselblad et propose trois capteurs : un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un zoom optique x3,3 de 8 mégapixels. Il y a encore un petit bout de chemin à faire pour rivaliser avec Samsung ou Apple, mais l’écart est bien moindre que sur les anciennes générations. La qualité est au rendez-vous, de jour comme de nuit, et il y a même un mode fish-eye assez drôle à utiliser.

Très puissant, aussi bien pour les jeux que la recharge

En ce qui concerne les performances, le OnePlus 10 Pro offre une puissance parée à toute épreuve grâce à l’intégration du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, aka le Snapdragon 8 Gen 1. Avec lui et les 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle choisi, vous profiterez dans tous les cas d’une expérience utilisateur sans ralentissement au quotidien, avec évidemment la possibilité de faire tourner tous les jeux 3D gourmands du moment dans les meilleures conditions graphiques. L’interface est d’ailleurs à jour avec Android 12 et la dernière version d’Oxygen OS, pour une grande possibilité de personnalisation malgré quelques manquements. Le smartphone est compatible 5G, et propose même du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 ou encore une puce NFC.

L’autonomie est en revanche un peu juste malgré un gros accumulateur d’une capacité de 5 000 mAh. Il peut encaisser une journée de travail active, mais devra être impérativement rechargé si vous ne comptez pas rentrer chez vous tout de suite après le boulot. Heureusement, il peut récupérer de la batterie à la vitesse de l’éclair grâce à son système de charge rapide filaire allant jusqu’à 80 W qui le fait passer de 2 à 73 % en seulement 20 minutes, et il suffit de seulement 10 minutes supplémentaires pour atteindre les 100 %. La charge sans fil est elle aussi très efficace, puisqu’elle monte jusqu’à 50 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

