Jamais le OnePlus Nord 2 n’avait été aussi peu cher que pendant ce Prime Day

Le Nord 2 de OnePlus est un excellent smartphone qui propose une fiche technique reluisante et une grande polyvalence pour un prix très avantageux. Celui-ci vient d'être sévèrement remisé pour le Prime Day passant de 350 euros à seulement 270 euros.

Avec sa gamme « Nord », OnePlus a su se positionner sur le segment du milieu de gamme de façon très efficace du côté des smartphones. La deuxième itération du OnePlus Nord sortie en début d’été dernier reste dans cette optique en proposant un smartphone complet, puissant et endurant pour un prix très avantageux. Ce prix se voit aujourd’hui encore remisé pendant le Prime Day puisqu’il est possible de se l’offrir avec une réduction de près de 80 euros.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord 2

Un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Une puce MediaTeck Dimensity 1200-AI performante

Une charge ultra-rapide de 65 W

La très bonne interface d’OxygenOS 12

Habituellement au prix de 349 euros, le OnePlus Nord 2 (8 + 128 Go) perd 79 euros sur son prix et passe à 269,99 sur Amazon pour le Prime Day. Il s’agit de son prix le plus bas jamais observé sur la plateforme marchande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 2.

La signature OnePlus toujours plus accessible

Le Nord 2 de OnePlus ne change pas beaucoup la formule insufflée par le premier smartphone de la gamme. Il propose un look bien connu, avec toutefois quelques évolutions notables. Par exemple, il ne propose plus qu’un seul objectif selfie, plus discret pour laisser plus de place pour l’écran. On retrouve toujours les bords arrondis qui facilitent la prise en main, ainsi que des bordures assez fines sur les côtés.

Le OnePlus Nord 2 dispose cette fois-ci d’un triple capteur photo (2 seulement sur le premier Nord) moins resserré et mieux organisé comparé à la première génération. Si le capteur principal est convaincant, il faut néanmoins aimer les couleurs vives et saturées qui peuvent déplaire à certains. Si la photo n’est pas son point fort, le Nord 2 peut rendre des clichés réussis de jour, un peu moins de nuit, malgré un mode dédié.

De la puissance à revendre

Suivant la philosophie du premier Nord, OnePlus Nord 2 se révèle très performant. La marque abandonne Qualcomm au profit de MediaTek et propose le SoC Dimensity 1200-AI (Équivalent du Snapdragon 870) couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration assure une expérience fluide et rapide, que soit pour du multitâche ou bien pour jouer à des jeux 3D exigeants. On en profite grâce à un bel écran AMOLED de 6,43’ pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience très fluide.

Le OnePlus Nord 2 dispose d’une batterie de 4500 mAh, qui permettra de faire tenir le smartphone une journée et demie si votre utilisation est modérée. Mais la force de ce modèle est la présence de la Warp Charge 65W qui permet de récupérer 100 % de batterie en moins de 40 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

