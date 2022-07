Le Google Pixel 6 profite d’une belle baisse de prix pour le Prime Day

Le Pixel 6 devient toujours plus bon marché. Il passe en effet de 649 euros à 509 euros pour le Prime Day dans sa version 128 Go.

En attendant la relève, le Google Pixel 6 reste toujours le roi incontesté des photophones sur Android. De plus, sa fiche technique équilibrée, ses petites innovations et l’apport d’une expérience Android complète sont à mettre à son compte. On peut se l’offrir avec un joli rabais pendant le Prime Day.

Pourquoi le Google Pixel 6 est un smartphone à considérer ?

C’est un excellent Photophone

Il dispose d’un superbe écran OLED Full HD+ à 90 Hz

Il est dopé à l’IA grâce à la puce Google Tensor

Au lieu de 649 euros à son prix de lancement puis remisé sur Amazon à 579 euros, le Google Pixel 6 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 509 euros sur le site marchand.

Une expérience photo unique sur Android

Le design du Pixel 6 dénote complètement avec l’ancienne génération. Le dos du smartphone par exemple dispose d’une excroissance de couleur au dos accueillant les différents capteurs photo. Ces derniers sont au nombre de deux, avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels de l’autre. Pas de téléobjectif comme sur le modèle Pro mais le résultat est excellent. Le Pixel 6 propose surtout une série de capteurs spéciaux pour aider à la prise de vue comme un capteur autofocus laser, un capteur spectral de scintillement et un autre aidant à la stabilisation optique de l’image. Les algorithmes de Google sont aussi à la pointe puisqu’il est possible notamment d’effacer des éléments en arrière-plan ou déflouter les visages en mouvement le tout avec une simplicité remarquable.

Sur le devant, on retrouve une bulle dans l’écran centré en haut accueille quant à elle une caméra selfie de 8 mégapixels. Et en ce qui concerne l’écran, celui-ci est de 6,4 pouces et tranche définitivement avec l’aspect compact de la précédente génération. La dalle est quant à elle de très bonne qualité : OLED en définition Full HD+ pouvant grimper à 90 Hz.

Les petites innovations made by Google

Côté Fiche technique, Google a décidé cette fois-ci de ne pas faire comme tout le monde. Les Pixel 6 ne proposent pas de puces conventionnelles comme les Snapdragon de Qualcomm. L’entreprise californienne a préféré développer sa propre puce maison, le fameux Google Tensor. Il s’agit d’un SoC dopé à l’intelligence artificielle qui met en avant les services de Google avec des fonctions inédites. Pêle-mêle, on peut citer la traduction instantanée en mode hors-ligne, mais c’est surtout sur la photo que le smartphone profite de cette puce avec des algorithmes très précis pour la mise en perspective, le rendu des couleurs ou le lissage de certains éléments.

Côté performances pures en revanche, le Pixel 6 n’est clairement pas su niveau des meilleurs smartphones du marché, mais ce n’est pas pour autant rédhibitoire tant l’efficacité prime. Certes, certains jeux 3D auront plus de mal à tourner au maximum de leurs capacités, mais l’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide grâce à Android 12 installé nativement sur le smartphone.

Enfin côté autonomie, le Pixel 6 est assez endurant, du moins si l’on ne compte pas sur une utilisation intensive. Il peut tenir toute une journée avec sa batterie de 4 614 mAh. Il profite également d’une recharge rapide de 30 W pour passer de 0 à 50 % en 30 minutes, que ce soit en filaire ou sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6.

