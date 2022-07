Première baisse de prix significative pour l’iPad Air M1 lors du Prime Day

Pour le dernier jour du Prime Day, Amazon propose l'iPad Air M1 2022 d'Apple à un prix plus avantageux grâce à un coupon de réduction. On le retrouve à 587 euros contre 699 euros à sa sortie.

Déjà présente sur les MacBook Air et MacBook Pro, la puce M1 d’Apple s’est popularisée sur la plupart des produits de la marque. Proposée sur l’iPad Pro, on la retrouve désormais sur le dernier modèle de l’iPad Air. Ce changement de processeur la rend plus performante et prend même un avantage face à la version Pro affichée à un prix plus cher. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’elle perd plus de 110 euros de son prix initialement lors du Prime Day.

L’iPad Air M1 2022, c’est quoi ?

Un design réussi

La puissance de la puce M1

La caméra FaceTime avec cadre centré

Initialement à 699 euros, puis proposé à 687 euros, l’iPad Air M1 (2022) avec 64 Go passe à 587 euros grâce à un coupon de réduction disponible sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Air M1 (2022) d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un pas de plus vers l’iPad Pro

Depuis son arrivée, l’iPad Air est une bonne alternative moins chère face au modèle plus premium de la gamme. Moins onéreuse, elle copie le design de la version Pro avec des bords droits aux angles arrondis. Bien sûr, les bordures restent toujours moins fines que celles du modèle très haut de gamme, mais les finitions sont impeccables.

Le modèle 2022 arrive avec de nouveaux coloris, mais vient surtout troquer la puce Bionic contre la puce Apple M1. Elle est donc maintenant aussi puissante que la tablette premium de la Pomme, pour moins chère. Avec cette configuration, vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive, elle apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 60 % plus rapide au niveau des performances de son CPU et deux fois plus efficaces au niveau des performances graphiques par rapport au modèle précédent. L’iPad Air intègre également une compatibilité 5G optionnelle.

Avec peu de concessions

La version 2022 embarque le même écran Liquid Retina de 10,9 pouces limité à 60 Hz, avec la fonction TrueTone. Elle est toujours compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. D’ailleurs pour des tâches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, semblable à celui de l’iPad Pro, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose Touch ID situé sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Côté photo, pas de capteur LiDAR comme sur l’iPad Pro, mais l’iPad Air 2022 d’un tout nouveau capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. La qualité est évidemment améliorée, et la fonction Cadre Centré pour les appels visions est de la partie. Niveau autonomie, l’endurance est toujours estimée jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. On peut lui reprocher sa charge pas vraiment rapide, mais il ne vous lâchera pas de sitôt.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPad Air M1 (2022).

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offres du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.