À seulement 85€, cette barre de son boost le son de votre TV pour pas cher

Vous venez d’acquérir un nouveau téléviseur et souhaitez le compléter avec une barre de son sans vous ruiner ? Cdiscount propose aujourd’hui la barre de son TCL S522WE avec une jolie promotion : 84,99 euros au lieu de 145 euros.

Loin d’être le modèle le plus haut de gamme de la marque, la barre de son TCL S522WE est avant tout pensé pour les petits budgets qui souhaitent agrémenter le son de leur téléviseur. Elle est certes un modèle entrée de gamme, cette barre de son offre tout de même un rendu 2.1 et une bonne puissance sonore le tout pour moins de 85 euros grâce à cette offre.

La barre de son TLC S522WE, en quelques mots

Une bonne puissance audio (200W) pour un modèle d’entrée de gamme

Un bon rendu 2.1 avec son caisson de basse sans fil

Compatible Bluetooth

Affichée à un prix barré à 145,27 euros, la barre de son TCL S522WE est en ce moment en promotion à 84,99 euros sur le site Cdiscount.

Une bonne qualité sonore pour le prix

Idéale pour les petits budgets, la barre de son TCL S522WE va pouvoir améliorer le son de votre téléviseur et optimiser vos contenus. Pour cela, elle propose un rendu 2.1 convaincant avec son caisson de basse sans fil, qui délivre des basses profondes et puissantes.

L’expérience sonore promet d’être immersive et de s’adapter en fonction du contenu, que ce soit pour les films, la musique, ou les jeux vidéo. Pour favoriser l’immersion, le modèle S522WE propose une puissance totale de 200 W. Certes, la barre de son ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, mais elle fera toujours mieux que les haut-parleurs du téléviseur avec un rendu sonore plus riche.

Une installation simple et sans fil

En dehors de ses performances, c’est une barre de son au look moderne avec lignes épurées et minimalistes. Elle est d’ailleurs plutôt compacte avec des dimensions de 81 x 7 x 9 centimètres pour se faire assez discrète devant votre téléviseur, sans risquer d’empiéter une partie de l’image. Elle ne fera certainement pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Quant au caisson de basse, il sera séparé de la barre de son, mais étant sans fil, il pourra se synchroniser en un rien de temps.

La TCL S522WE est avant tout pensée sans-fil. Ainsi, il suffit de la lier en Bluetooth à son téléviseur pour éviter les câbles inutiles. Vous pourrez également diffuser le son de votre téléphone dessus pour que la barre de son devienne une enceinte. Enfin côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, un port HDMI ARC et un port USB.

Comment choisir sa barre de son ?

