Si vous n’avez pas plus de 5 €/mois à dépenser, ce forfait mobile 20 Go fera l’affaire

De plus en plus, les opérateurs pensent à celles et ceux qui n'utilisent pas une grosse quantité de données 4G de façon mensuelle. Cdiscount mobile en fait partie, avec aujourd'hui un forfait de 20 Go à seulement 5 euros par mois.

Est-ce que cela vous arrive de penser que vous payer trop cher pour votre forfait mobile ? Si oui, allez tout de suite vérifier le montant de données 4G que vous utilisez tous les mois dans les paramètres de votre smartphone. Si le nombre ne dépasse jamais les 20 Go, on vous conseille vivement de changer d’opérateur, d’autant plus qu’aujourd’hui Cdiscount mobile propose une offre sans engagement à petit prix qui correspondra mieux à vos besoins.

Qu’inclut le forfait de Cdiscount mobile ?

20 Go en France et 7 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un prix fixe après un an

Jusqu’au 2 août 2022, le forfait 20 Go chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 5 euros mensuels, même après la première année d’abonnement. D’autres offres sont disponibles chez cet opérateur, mais avec un prix qui augmente après un an.

Un forfait pour les économes en data

Le forfait que nous vous recommandons chez Cdiscount mobile aujourd’hui propose, comme la plupart des offres sans engagement du moment, des appels (mobile/fixe), SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

En ce qui concerne les données 4G attribuées, l’enveloppe en France s’élève à 20 Go. Pour certains, c’est peu, mais pour d’autres c’est juste ce qu’il faut pour rester connecté en dehors de la maison et du travail, puisqu’ils sont principalement en Wi-Fi toute la journée. De plus, l’opérateur octroie tout de même 7 petits Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

La qualité du Bouygues Telecom en prime

Les forfaits mobile sans engagement de chez Cdiscount mobile utilisent le réseau de Bouygues Telecom. Selon l’ARCEP, l’opérateur présent même dans le BTP couvre 92 % de la France métropolitaine. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 55 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange. Quoi qu’il en soit, ces données sont à prendre avec des pincettes puisque cela dépend de la position géographique de chacun.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser ci-dessous notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

