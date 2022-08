iRobot Roomba i7 : ce robot aspirateur premium qu’on adore est à -41 %

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur, nous avons trouvé la solution efficace et abordable : l’iRobot Roomba i7 que l'on recommande dans notre guide d'achat est aujourd’hui remisé à 399 euros chez Boulanger, contre 679 euros habituellement.

Avec l’émergence de nombreuses marques dans ce secteur, iRobot arrive à tenir tête à la concurrence et reste une référence sur le secteur des aspirateurs robots. Ses aspirateurs robots se parent de nombreuses fonctionnalités avec une bonne dose d’intelligence artificielle pour nettoyer efficacement votre domicile. Si on a tendance à reprocher leur prix prohibitif, aujourd’hui il est possible d’économiser une belle somme sur l’iRobot Roomba i7 qui tombe sous les 400 euros.

Les points clés du iRobot Roomba i7

Sa qualité d’aspiration

Son système de navigation efficace

Son application complète

Sorti au prix de 679 euros, l’iRobot Roomba i7 (sans la station de vidage pourtant bien pratique) bénéficie de 280 euros de réduction et s’affiche désormais au prix de 399 euros chez Boulanger.

Un robot puissant pour se débarrasser de toutes saletés

Les robots aspirateurs iRobot sont réputés pour leur efficacité, et le modèle i7 ne fait pas exception. Ce dernier est doté d’une puissante aspiration pour ainsi éliminer la majorité des débris et poussières présents sur le sol grâce à la brosse rotative. Selon le mode d’aspiration choisi, le robot aspirateur se montre très efficace et vient à bout de toutes les saletés sur toutes les surfaces, du carrelage aux tapis en passant par le parquet, pour ramasser poils d’animaux, poussières et autres saletés qui s’accumulent sur vos sols. Leur action sera couplée à celle des brosses latérales, qui se chargeront de leur côté d’aspirer les poussières près des murs ou dans les coins. Aucun espace ne sera épargné sur le passage du petit robot.

Et ce robot s’équipe de la technologie DirtDetect, qui utilise les capteurs du robot pour déterminer quels endroits ont le plus besoin d’être aspirés chez vous et effectuer un nettoyage bien complet et ciblé. Ces capteurs ont d’ailleurs une autre fonction : la détection des obstacles pour éviter les collisions ou les meubles trop bas, et l’identification du type du sol sur lequel il va circuler pour adapter sa force d’aspiration.

Une cartographie complète pour bien se repérer

Il intègre un système de cartographie redoutablement efficace. Dans l’appli vous avez la possibilité de définir les pièces individuellement, de lancer l’aspiration sur une pièce seulement ou dans un ordre précis. Vous pouvez même dessiner sur la carte des zones d’exclusions, que le robot évitera. Il retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il ajustera sa cartographie à chaque passage, si par exemple une nouvelle pièce est cartographiée.

En ce qui concerne l’autonomie, comptez environ 1h30 minutes de nettoyage d’une seule traite. Si le ménage n’est pas encore fini, il reviendra tout seul à sa station de charge pour récupérer de la batterie, puis finir son travail à l’endroit précis où il s’était arrêté. La station permet également de vider automatiquement le sac de 0,4 litre de l’aspirateur.

