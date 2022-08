L’offre la moins chère pour le Xiaomi Poco M4 Pro (256 Go), c’est chez Cdiscount !

Le Xiaomi Poco M4 Pro est un excellent rapport qualité-prix pour celles et ceux qui veulent un bon smartphone compatible uniquement 4G. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui la version 256 Go de ce téléphone passe de 279 euros à seulement 199 euros sur Cdiscount.

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un bon smartphone pas cher, vous êtes au bon endroit. En effet, on trouve en ce moment sur Internet une offre qui se démarque des autres, avec le modèle 256 Go du Xiaomi Poco M4 Pro 4G, tout aussi performant qu’un Redmi Note 11S, qui voit aujourd’hui son prix chuter sous la barre symbolique des 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco M4 Pro

Son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Sa puce MediaTek Helio G96 performante

Son autonomie de 2 jours, avec de la charge rapide

Au lieu de 279,99 euros habituellement, le Xiaomi Poco M4 Pro 4G, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199,99 euros sur le site de Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco M4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une fiche technique suffisante pour le prix

Le Xiaomi Poco M4 Pro 4G est un smartphone de la marque Pocophone, donc avec pour principal objectif d’apporter les meilleures performances sur sa gamme de prix. Il n’enfreint donc pas son code en intégrant la puce MediaTek Helio G96, celle qui équipe aussi le Redmi Note 11S de Xiaomi. La puissance du SoC est amplement suffisante pour naviguer fluidement sur Internet, scroller sans ralentissements sur les réseaux sociaux ou encore faire tourner quelques jeux 3D, comme Fortnite par exemple.

Pour profiter de la meilleure façon de vos contenus numériques, vous pourrez ensuite compter sur le bel écran AMOLED de 6,43 pouces du Poco M4 Pro. La dalle affiche une définition Full HD avec un taux de rafraichissement à 90 Hz, ce qui est excellent pour cette tranche tarifaire. Et pour couronner le tout, une protection en verre Gorilla Glass 3 est de la partie pour éviter les rayures sur l’écran. Le téléphone tourne sous MIUI 13 basé sur Android 11.

Deux jours d’autonomie

Bon, le design n’est en revanche pas le point fort de ce smartphone, ne serait-ce que par le module photo bien trop protubérant pour ne pas être remarqué. Ce dernier accueille un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels. Pour être honnête, ce n’est pas le meilleur photophone et vous utiliserez au quotidien que les deux premiers capteurs, mais il sait prendre de beaux clichés pour l’œil dans la majorité des cas, sauf de nuit.

En ce qui concerne la batterie de 5 000 mAh, vous serez ravis d’apprendre qu’elle peut tenir pendant presque deux jours sans un chargeur à proximité du smartphone. Et si vous avez besoin d’un petit coup de jus, le chargeur rapide USB-C de 33 W inclus dans la boîte vous fera récupérer plus de 50 % en seulement 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez toujours lire notre test sur la version 5G du Xiaomi Poco M4 Pro.

Quel smartphone à moins de 200 € choisir ?

Si vous souhaite comparer le Xiaomi Poco M4 Pro (4G) avec d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur quel est le meilleur smartphone à moins de 200 euros en 2022 ?

