Dreame T10 : cet aspirateur balai sans fil est à un prix jamais vu sur Amazon

Si vous attendiez une baisse de prix pour vous offrir un aspirateur balai digne de ce nom, c'est sans doute le bon moment. En effet, voilà que le très bon Dreame T10 chute à seulement 151,99 euros sur Amazon, contre 215 euros au lancement.

Avec Dyson en tête de file, la marque chinoise Dreame impose sa concurrence dans le domaine des aspirateurs avec des modèles varié et souvent à bon prix. C’est le cas de ce T10 qui, s’il fait partie des modèles d’entrée de gamme de la marque, ne manque pas d’argument pour vous faire oublier votre vieil aspirateur traditionnel et encombrant. On peut le trouver en ce moment avec 60 euros de réduction sur son prix de base.

Les points à retenir du Dreame T10

Puissant et léger

Efficace sur tous les sols (Tapis, sols durs, voiture)

Une bonne autonomie de 60 minutes (en mode éco)

Lancé au prix de 215 euros et maintenant affiché à un prix barré de 179,90 euros, le balai aspirateur sans fil Dreame T10 passe aujourd’hui à seulement 151,99 euros sur Amazon. C’est le prix le plus bas constaté chez le revendeur pour ce modèle.

Une conception qui facilite le ménage quotidien

Avec sa nature de conception, le Dreame T10 rend le ménage plus simple grâce à une structure sans fil et sans sac. Ce modèle ne pèse que 1,65 kg, ce qui permet de le déplacer facilement et de l’utiliser sur les zones en hauteur sans se faire mal aux bras. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé . Quant au bruit, il est fortement contenu grâce à une technologie maison.

Endurant, mais uniquement en mode éco

Niveau puissance d’aspiration, le T10 n’est pas aussi véloce que les modèles plus évolués, mais son moteur, qui atteint 100 000 tours par minute, devrait être largement suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. Le rouleau en forme de V Dreame T10 convient aux sols durs et aux tapis, nettoyant en profondeur tout type de surface. De plus, sa forme en V augmente la succion et empêche les cheveux enchevêtrés et les peluches. De plus, son réservoir de 0,60 L est très facile à vider sans même avoir de contact avec la saleté grâce à un système de vidage bien pensé.

Le T10 dispose de 3 modes d’utilisation différents, de la puissance maximale (8 min max) à un mode éco pour que vous puissiez nettoyer votre maison. Ce dernier mode vous offre une durée d’utilisation allant jusqu’à 60 minutes. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le T10 sur sa station d’accueil fixée au mur.

Et si vous faisiez appel à un robot ?

