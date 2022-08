Pour la rentrée, le Chromebook Acer Spin 513 est à un prix mini : 299 €

Pour travailler ou étudier efficacement sans se ruiner, rien de tel qu'un Chromebook. C'est d’autant plus vrai lorsque l'on peut en trouver à des prix très intéressants comme ce Acer Spin 513 qui se retrouve à seulement 299 euros au lieu de 429 euros.

Les Chromebook sont désormais de très bonnes alternatives pour qui souhaite s’offrir un laptop simple d’utilisation et à petit budget. Acer est une marque ayant fait ses preuves dans le domaine des PC portables sous l’OS de Google avec de nombreux modèles répondant à tout type de besoins. C’est le cas de ce modèle sobrement baptisé Spin 513 CP513-1H-S2J0/MQ Touch équipé d’une puce Snapdragon et d’un écran tactile de 13,3 pouces. Il est en ce moment trouvable avec 30% de réduction.

Les caractéristiques du Chromebook Acer Spin 513

Une puce Qualcomm SnapDragon SC7180

Une autonomie confortable de plus de 14 heures

L’écran tactile de 14 pouces en Full HD

L’interface ChromeOS, facile à utiliser au quotidien

Habituellement au prix de 429 euros, le Chromebook Acer Spin 513 est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros chez Boulanger.

Vous pouvez même obtenir 50€ de réduction en plus si vous apportez votre ancien PC en magasin.

Un PC portable qui ne paye pas de mine, mais efficace sous Chrome OS

Acer Spin 513 n’a rien d’un PC portable haut de gamme, et pourtant, il arrive à sortir son épingle du jeu grâce à une fiche technique alléchante pour un Chromebook. Avec un poids de seulement 1,2 kg pour un châssis de 1,55 cm d’épaisseur, il est discret en plus d’être bien pratique à utiliser au quotidien. Il embarque côté écran une dalle IPS tactile Full HD de 13,3 pouces entièrement tactile, ce qui est d’ailleurs bien utile, car il est possible de faire pivoter l’écran jusqu’à 360 degrés et l’utiliser en mode tablette.

Ce modèle est doté d’une puce SnapDragon SC7180, un dérivé des SoC de Qualcomm trouvable sur smartphone et qui se prête parfaitement à une utilisation Chromebook grâce à une très faible consommation d’énergie. Il est couplé à 4 Go de mémoire vive et dispose de 64 Go de stockage au format eMMC, qu’il n’est malheureusement pas possible d’étendre via carte mémoire en l’absence de ports dédiés. Une telle configuration est largement suffisante pour obtenir une expérience fluide et de qualité sous ChromeOS, si l’on reste cantonné à une utilisation scolaire et/ou professionnelle. De même, il ne souffre d’aucun ralentissement dans le multitâche et il est même possible de lancer quelques jeux du PlayStore compatibles avec l’OS de Google.

Parlons d’ailleurs de ChromeOS qui reste l’intérêt principal de ce laptop. Ce système d’exploitation made by Google mise sur sa simplicité et son efficacité. On profite ainsi d’une interface épurée et centrée autour d’une expérience simple et intelligible, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Le principe tourne autour de la synchronisation avec son compte Google (Gmail, Gsuite, Workspace, Drive, etc.) où l’on retrouve tout son environnement de travail en quelques clics. Il est aussi possible de profiter de l’ensemble des applications compatibles avec la plateforme même si elles ne sont toutes pas optimisées pour un affichage natif en mode laptop.

Un laptop fonctionnel et endurant

Côté connectique, l’Acer Spin 513 est assez complet et dispose d’un port USB de type A USB 3.2 Gen 1 ainsi que deux ports USB Type-C dont un prévu pour la recharge. On aurait aimé la présence d’un port HDMI, mais il faudra se munir d’un adaptateur pour brancher un moniteur externe ou le relier à sa TV. Côté sans fil, le Chromebook D’Acer profite du Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Enfin, l’autre gros avantage des laptops sous Chromebook concerne la batterie. Avec pas moins de 13,5 h d’autonomie annoncée par le constructeur, il figure parmi les modèles les plus endurants de sa catégorie.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir d’autres modèles en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.