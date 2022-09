Les Jabra Elite 7 Active, vendus avec un chargeur sans fil, sont à -30 %

Les Jabra Elite 7 Active sont des écouteurs sans fil plus abordables que les Jabra Elite 85T, et proposent des fonctions intéressantes comme l'ANC. Aujourd'hui, ils sont proposés dans un pack à 139,99 euros contre 199,99 euros initialement.

Si les écouteurs de la marque Jabra se positionnaient jusqu’à présent sur le segment haut de gamme, le constructeur danois a décidé de lancer de nouvelles paires d’écouteurs abordables face à l’émergence des true wireless pas chers. Parmi les nouveautés, on retrouve les Jabra Elite 7 Active, qui proposent la réduction de bruit active et qui sont particulièrement adaptés pour le sport grâce à leur certification IP57. Moins onéreux que les autres références de la marque, ces derniers profitent actuellement d’une remise de 30 %, avec un cadeau en supplément.

Les atouts des Jabra Elite 7 Active

Des écouteurs intra-auriculaires confortables et étanches

La présence d’une fonction de réduction de bruit active

Le Bluetooth multipoint est de la partie

Initialement à 199,99 euros, le pack regroupant les écouteurs sans fils Jabra Elite 7 Active et un chargeur à induction est disponible en promotion à 139,99 euros sur le site de la Fnac.

Des écouteurs conçus pour le sport

Les Jabra Elite 7 Active sont des écouteurs sans fil misant sur le confort. Avec un poids contenu de 5,5 grammes pour chaque écouteur, on a ici droit à des écouteurs très légers qui viennent se loger à l’intérieur du pavillon auditif. Ils pourront être portés pendant plusieurs heures d’affilée sans procurer de gêne, et se faire presque oublier une fois dans l’oreille.

Ils restent en plus bien en place, et ce même si vous les emportez pour votre séance de running grâce à leur matériau avec une gomme silicone souple, baptisée ShakeGrip, permettant un bon maintien dans les oreilles. D’ailleurs, sachez que ces écouteurs sont certifiés IP57, afin de les immerger dans l’eau sans crainte. Au niveau de l’autonomie, les écouteurs tiennent environ 26 heures avec le boîtier de recharge, selon le constructeur. Autrement, l’autonomie des écouteurs seuls est de 9 heures avec la réduction de bruit activée.

Des fonctionnalités à la hauteur

Leur format intra-auriculaire permet de profiter d’une bonne isolation passive, mais ils sont aussi pourvus d’une fonction de réduction de bruit. Celle-ci est loin d’être la meilleure, mais suffira tout de même à gommer en partie les bruits environnants. Il est possible de l’ajuster et choisir le niveau d’annulation à l’aide de l’application Jabra Sound+.

Pour la partie audio, les Elite 7 Active sont dotées de transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètre, capables d’offrir une réponse en fréquence classique allant de 20 à 20 000 Hz. Avec cela, vous avez l’assurance d’un son particulièrement équilibré. Du côté des codecs audio Bluetooth, on ne va cependant retrouver que de l’AAC et du SBC. Ils apportent surtout le Bluetooth multipoint, une fonction qui permet de rester connecté avec deux appareils simultanément, et de basculer facilement entre votre smartphone ou tablette.

