Xiaomi Poco X4 Pro : le modèle 256 Go est moins cher que celui avec 128 Go

Le Xiaomi Poco X4 Pro existe en deux modèles (128 et 256 Go) proposés respectivement à 299 et 349 euros. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de choisir la version avec le moins de stockage pour faire des économies, car la plus grosse capacité est en promotion à 279 euros.

Xiaomi cherche toujours à afficher une volonté d’offrir le meilleur rapport qualité-prix possible sur les smartphones entrée et milieu de gamme. Sa gamme Poco en est la preuve, puisque la plupart des téléphones de cette série offrent de bonnes performances pour un prix attractif. Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G a récemment rejoint le catalogue, avec de bons arguments pour plaire aux petits budgets. Aujourd’hui, le modèle avec 256 Go est encore plus intéressant grâce à cette remise de 70 euros sur son prix et devient au passage plus abordable que la version 128 Go.

Les points à retenir du Xiaomi Poco X4 Pro

Un écran AMOLED FHD à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 695

Une autonomie confortable, couplée à la charge rapide (67 W)

Proposé à sa sortie à 349 euros, le Xiaomi Poco X4 Pro 5G en version 8 + 256 Go est disponible en promotion à 279 euros sur le site de Cdiscount, soit 20 % de réduction.

Performant et convaincant pour le prix

Avec le Xiaomi Poco X4 Pro, il faut certes s’attendre à quelques concessions, mais ce smartphone reste parfaitement fonctionnel au quotidien. Pour jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche, il s’équipe du Snapdragon 695 de Qualcomm, avec 8 Go de RAM. Malgré quelques conditions graphiques limitées, cette configuration est efficace et fluide au quotidien, mais aussi optimise la consommation énergétique. Ce modèle tourne sous Android 11 avec l’interface MIUI 13 et profite du réseau 5G.

L’expérience de navigation est totalement fluide, notamment grâce à sa dalle rafraîchie à 120 Hz — une caractéristique très appréciée pour cette gamme de prix. Et la fluidité n’est pas le seul argument puisque Xiaomi intègre sur son Poco X4 Pro 5G un écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD. Le smartphone de Xiaomi est donc bien adapté pour regarder du contenu vidéo, surtout avec sa grande diagonale.

Une partie photo limitée, mais une recharge (très) rapide

Côté photo, il faut avouer que ce n’est pas là où le téléphone brille le plus. Il embarque tout de même un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il offre une bonne polyvalence, mais le mode macro est assez anecdotique. Dans l’ensemble, le X4 Pro 5G fait le job à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies quand les bonnes conditions de lumière sont réunies.

Quant à l’autonomie, cette partie est toujours peu décevante chez le constructeur chinois. Le Poco X4 Pro intègre une grosse batterie de 5 000 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Vous pourrez également compter sur la charge rapide 67 W pour pouvoir recharger le smartphone à 100 % en une demi-heure.

