399 €, c’est le super prix de ce TV QLED 4K de 50 pouces avec HDMI 2.1 (ALLM + VRR)

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur avec un budget restreint ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le TV TCL QLED de 50 pouces est aujourd’hui disponible à 399 euros contre 599 euros habituellement.

À côté de l’OLED, le Mini LED, ou encore le Micro LED, on retrouve le QLED, une technologie plus accessible que les autres cités plutôt. Les téléviseurs dotés d’une dalle QLED sont nombreux sur le marché, et le constructeur TCL propose de très bons modèles dont le C635 de 2022. Ce dernier offre une bonne qualité d’affichage, mais aussi une compatibilité avec les meilleures normes vidéos, et même avec la connectique HDMI 2.1. Une fiche technique bien complète qui s’accompagne d’un prix attractif, d’autant plus maintenant qu’il perd 200 euros de son prix sur la version 50 pouces.

Les avantages du TV C635 de TCL

Une dalle QLED de 50 pouces compatible 4K HDR Pro

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Les fonctionnalités gaming

La présence de Google TV

Initialement à 599 euros, puis remisé à 499 euros, le téléviseur TCL QLED 50C635 (2022) de 50 pouces tombe à 399 euros chez Boulanger grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros — valable jusqu’au 3/10/2022.

Un TV complet à un prix défiant toute concurrence

Face aux téléviseurs Samsung, TCL s’est fait une véritable place sur le marché des téléviseurs QLED. La nouvelle série C63 de 2022 offre de belles finitions avec son cadre fin et son écran aux bordures quasi inexistantes. Le modèle profite d’une diagonale de 50 pouces qui est confortable pour regarder ses séries et films dans les meilleures conditions. Il respire le haut de gamme, et se fondra parfaitement dans votre intérieur.

L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Il est évidemment compatible 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. Il prend aussi en charge les meilleures normes vidéos à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour assurer une bonne qualité d’image. La partie audio est quant à elle assurée par une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Google TV : une interface réussie et personnalisée

Une des nouveautés majeures des téléviseurs TCL de la série 2022, c’est l’interface qui passe d’Android TV à Google TV. Un OS qui tout aussi simple d’utilisation avec une navigation fluide. À présent, les contenus sont davantage mis en avant, tout en prenant compte de vos goûts en fonction des services auxquels vous vous êtes abonnés. Cette interface donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, vous apprécierez la présence de trois ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. On trouve également le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide. En revanche, la dalle est ensuite limitée à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

