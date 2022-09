iPad mini 6 : la petite et puissante tablette d’Apple coûte 215 € de moins

La tablette iPad mini 6 d'Apple, qui s'est renouvelée en 2021, est un modèle compact, mais qui reste tout de même très puissant. En ce moment, la version Wi-Fi + Cellular est moins chère que le modèle Wi-Fi : elle est affichée à 514 euros au lieu de 729 euros sur Amazon.

C’est en 2021 que l’iPad mini d’Apple a fait peau neuve. Cette 6e génération arbore ainsi un tout nouveau design et propose désormais des performances décuplées. La marque à la pomme a même décidé de s’adresser aux professionnels pour séduire ces derniers avec cette tablette compacte et facilement transportable. Le moment est sans doute idéal pour mettre la main sur cette référence puisque le prix de sa version la plus complète baisse de près de 30 %.

L’iPad mini 6 en quelques mots

Un design renouvelé

Un écran de 8,3 pouces

Une puissante puce A15 Bionic

Compatibilité avec l’Apple Pencil 2

D’abord affiché à 729 euros, l’iPad mini 6 d’Apple (Wi-Fi + Celullar, avec 64 Go de stockage) est désormais proposé à 514 euros sur Amazon. Notez que la version uniquement Wi-Fi est plus chère.

Un petit iPad au design repensé

L’iPad mini, qui n’avait pas été renouvelé depuis 2019, a enfin eu droit, l’année dernière, à un changement de look bienvenu. Le design de la tablette d’Apple a ainsi été modifié : le modèle est désormais plus carré, tout comme l’iPad Air et les iPad Pro, avec des bords droits et des angles arrondis. Les finitions sont naturellement impeccables, Apple oblige, avec son châssis en aluminium brossé et son large choix de coloris. La prise en main sera avant tout très agréable, d’autant plus que l’iPad mini est vraiment… mini.

En effet, l’iPad mini 6 Wi-Fi + Cellular embarque un écran Liquid Retina (LCD, donc) de 8,3 pouces seulement, qui est d’ailleurs rafraîchi à 60 Hz. Il occupe également la quasi-totalité de la surface (77 %) et donne une impression d’immersion plus importante par rapport à la version précédente. De plus, l’écran se débarrasse ici du Touch ID sur la face avant (il se trouve désormais sur la tranche), et sera compatible avec l’Apple Pencil 2, ce qui devrait ravir les créatifs qui se tournaient jusqu’ici vers les modèles plus premium de l’iPad.

Une puissance décuplée et une bonne caméra FaceTime HD

Pour cette 6e génération de son iPad mini, Apple a misé sur une belle puissance, malgré la petite taille de la tablette. On trouvera ainsi, dans ses entrailles, une puce A15 Bionic, qui offrira de belles performances que l’on pourrait aisément comparer avec celles de la gamme d’iPhone 13. Vous pourrez ainsi lancer plusieurs jeux gourmands, et même faire de la retouche photo sans encombre. L’iPad mini ne souffrira d’aucun ralentissement, quelle que soit l’activité choisie. Cette tablette profite par ailleurs de la nouvelle mise à jour iPadOS 15.

Par ailleurs, si les tablettes ne sont pas faites pour être utilisées comme de réels appareils photo, l’iPad mini, du fait de sa petite taille, pourra tout de même être une bonne solution de dépannage pour capturer quelques clichés. Il sera en effet plus facile de prendre des photos avec ce format de tablette qui tient mieux en main qu’un écran 11 pouces ou plus, et le résultat est tout à fait satisfaisant avec le capteur grand-angle de 12 Mpx et son zoom numérique jusqu’à 5x, ou encore le Smart HDR 3 pour des rendus photos impeccables. En revanche, la caméra FaceTime HD sera plus intéressante pour les appels en visioconférence, dont la qualité vidéo sera impeccable grâce notamment à des mouvements de caméra très fluides.

Une autonomie honorable

Concernant son autonomie, l’iPad mini 6 pourra tenir une dizaine d’heures si vous l’utilisez intensivement, soit avec de la navigation sur Internet, du visionnage de vidéos, de l’envoi de mails ou encore des lancements de jeux mobiles. Pour une utilisation classique et modérée, la tablette pourra tenir près de deux jours, selon notre test. Côté recharge, on pourra compter sur un port USB-C, et l’adaptateur secteur 20W sera bel et bien fourni dans la boîte. Il faudra tout de même être patient pour recharger complètement l’appareil, puisqu’environ 1h45 sera nécessaire pour passer de 0 à 100 %. Il récupérera tout de même 25 % d’autonomie en 20 minutes, et 70 % en une heure.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad mini 6.

Les meilleurs iPad d’Apple

Si vous hésitez encore entre toutes les tablettes d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des iPad à choisir en 2022.

