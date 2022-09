Disney+ à -75 %, Pixel 6a avec 50 € de moins et Galaxy Watch 5 déjà en promo – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : l'abonnement Disney+ est à 1,99 euro le premier mois, le Google Pixel 6a est déjà 50 euros moins cher sur Amazon et la Samsung Galaxy Watch 5 est déjà en promotion. On trouve également le Huawei P50 Pocket avec 500 euros de réduction.

Cela fait maintenant plus de deux ans que la plateforme Disney+ est arrivée en France. Il faut dire qu’elle rencontre un franc succès, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes ce n’est pas moins de 152 millions de gens qui se sont abonnés à ce service de streaming. Et pendant le Disney+ Day, il y a fort à parier que de nombreux autres rejoindront la plateforme grâce à une offre qui divise tout simplement par plus de 4 le prix du premier mois.

Disney+, c’est quoi ?

Toutes les franchises de Disney, Star Wars, Marvel, etc.

La catégorie « Star » pour du contenu plus adulte

Accessible sur navigateur, smartphone/tablette et TV

Au lieu de 8,99 euros, le premier mois d’abonnement au service Disney+ est aujourd’hui disponible à seulement 1,99 euro, puis repasse au tarif normal à partir du deuxième mois. L’offre est valable jusqu’au 20 septembre 2022.

Si vous voulez un smartphone aussi puissant et doué en photo que les derniers fleurons du marché, mais que vous êtes prêt à faire des concessions au niveau de l’autonomie et de la fréquence d’affichage de l’écran pour économiser de l’argent, alors le Google Pixel 6a est fait pour vous. De plus, il est déjà proposé avec une remise immédiate de plus de 10 % seulement quelques semaines après sa sortie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a

Les points forts du Google Pixel 6a

L’appareil photo d’excellente qualité

La puissance de la puce Google Tensor

Le format compact avec écran OLED de 6,1 pouces

Au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 409 euros sur Amazon.

On le trouve également en pack une enceinte connectée Google Nest Audio à 459 euros sur Cdiscount.

Sur le marché des wearables, Apple continue son ascension et reste le maître incontesté de ce secteur. Samsung fait tout de même une belle remontée avec 10,2 % de parts de marché en 2021 dû à son changement d’OS entamé avec sa quatrième génération de montre connectée qui a connu un franc succès. Aujourd’hui, la marque renouvèle sa gamme avec la Galaxy Watch 5 Pro et la Watch 5. Cette dernière est la plus abordable de cette nouvelle itération, et n’en est pas moins intéressante pour autant. Elle est d’ailleurs 15 % moins chère chez la Fnac et Darty.

Nous n’avons pas eu l’occasion de faire un test complet, mais vous pouvez toujours consulter notre prise main sur la Samsung Galaxy Watch 5.

La Samsung Galaxy Watch 5 en quelques mots

Une montre sobre plus robuste

Un suivi complet pour le sport et la santé

Une batterie améliorée

Avec un prix de lancement à 299,99 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm, Bluetooth) devient moins chère sur le site de la Fnac et passe à 254,99 euros pour les adhérents. Si vous n’êtes pas déjà adhérent, il vous suffit d’ajouter la carte Fnac+ dans le panier qui coûte 9,99 euros la première année. Cela revient toujours moins cher que le prix initial. Cette offre est également sur le site Darty et ses abonnés Max.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch 5 à 254,99 € à la Fnac

Le Huawei P50 Pocket est un smartphone pliant un peu différent des autres, car il n’embarque pas les services de Google, mais les HMS (Huawei Mobile Services), ce qui veut dire que vous aurez accès qu’à App Gallery pour télécharger des applications, et non le Play Store. Il faut aussi savoir qu’il n’est pas compatible avec la 5G. Ceci étant dit, si ces manquements ne vous dérangent pas, vous serez alors ravis d’apprendre qu’on le trouve en ce moment avec 500 euros de réduction.

Les points forts du Huawei P50 Pocket

L’écran OLED intérieur de 6,9 pouces à 120 Hz

Le petit écran circulaire à l’extérieur

La puissance du Snapdragon 888

L’appareil photo capable de filmer en 4K

Au lieu de 1 299 euros habituellement, le Huawei P50 Pocket (en coloris blanc, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur le site officiel de la marque, tout ça grâce à une remise immédiate de 300 euros et une réduction supplémentaire de 200 euros en vous connectant avec votre Huawei ID.

La plupart des forfaits mobile 100 Go actuellement disponibles chez les différents opérateurs sont assez onéreux, à environ 15 euros par mois, mais pas chez NRJ Mobile. Ce dernier propose en effet une offre sans engagement vraiment attractive par rapport à ses concurrents, avec le même montant de données 4G, mais pour moins de 10 euros par mois.

Que propose le forfait NRJ mobile ?

100 Go en France et 12 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

En dessous du prix du marché même après un an

Jusqu’au 13 septembre prochain, le forfait 100 Go chez NRJ Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois la première année. Après la période promotionnelle, le tarif mensuel passe ensuite à 12,99 euros par mois, mais cela reste en dessous des prix actuellement pratiqués chez les différents opérateurs.

NRJ Mobile propose d’autres forfaits mobile avec un prix fixe après un an : 10 Go à 4,99 euros par mois, 40 Go à 6,99 euros par mois et 60 Go à 7,99 euros par mois.

