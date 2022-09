Fnac et Darty baissent déjà le prix de la nouvelle Samsung Galaxy Watch 5

La Samsung Galaxy Watch 5 est la dernière montre connectée de la marque. Si une version Pro existe, elle demande un budget plus conséquent, ce qui n’est pas le cas de la Watch 5 classique qui passe de 299 euros à 254,99 euros en ce moment.

Sur le marché des wearables, Apple continue son ascension et reste le maître incontesté de ce secteur. Samsung fait tout de même une belle remontée avec 10,2 % de parts de marché en 2021 dû à son changement d’OS entamé avec sa quatrième génération de montre connectée qui a connu un franc succès. Aujourd’hui, la marque renouvèle sa gamme avec la Galaxy Watch 5 Pro et la Watch 5. Cette dernière est la plus abordable de cette nouvelle itération, et n’en est pas moins intéressante pour autant. Elle est d’ailleurs 15 % moins chère chez la Fnac et Darty.

La Samsung Galaxy Watch 5 en quelques mots

Une montre sobre plus robuste

Un suivi complet pour le sport et la santé

Une batterie améliorée

Avec un prix de lancement à 299,99 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm, Bluetooth) devient moins chère sur le site de la Fnac et passe à 254,99 euros pour les adhérents. Si vous n’êtes pas déjà adhérent, il vous suffit d’ajouter la carte Fnac+ dans le panier qui coûte 9,99 euros la première année. Cela revient toujours moins cher que le prix initial. Cette offre est également sur le site Darty et ses abonnés Max.

Une montre toujours minimaliste, mais plus solide

Face au modèle Pro, la Samsung Galaxy Watch 5 est plus discrète et sobre. Son petit format de 40 mm (il existe une version en 44mm) la rend très compacte et peu imposante une fois portée sur votre poignet. Malgré les finitions en aluminium (contre du titane sur la version Pro), la Watch 5 présente un design soigné et bien fini. En revanche, elle peut se vanter de jouir d’une meilleure solidité que la génération précédente, puisque la Galaxy Watch 5 se pare d’un écran en verre saphir. Sur l’échelle Mohs — qui permet de mesurer la dureté des minéraux —, elle a obtenu le score de 8/10.

Le constructeur sud-coréen assure un écran 60 % plus résistant aux rayures qu’auparavant. À propos de l’écran, la version 40 mm dispose d’une diagonale de 1,2 pouce avec une définition 396 x 396 pixels et la technologie AMOLED (compatible Always-On Display). Autrement, on retrouve le système d’exploitation WearOS avec l’interface One UI Watch qui donne accès au catalogue du Play Store. L’interface est claire, simple et fluide au quotidien grâce à la puce Exynos W920.

Une montre qui prend soin de vous

La Samsung Galaxy Watch 5 ne change pas grandement de la version précédente. Elle propose un capteur 3 en 1 pour mieux suivre votre santé. On retrouve un capteur qui permet de mesurer la composition corporelle (masse graisseuse, masse squelettique, masse hydrique, IMC), un capteur électrocardiogramme afin de contrôler votre fréquence cardiaque et un autre dédié à la pression artérielle. Le suivi du sommeil est toujours de la partie ainsi que la détection de ronflements. Côté sport, elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives et dispose d’un GPS pour un suivi précis.

Le changement que l’on apprécie, c’est au niveau de l’autonomie. Un point qui a été amélioré avec l’arrivée de cette nouvelle génération. La Watch 5 s’équipe d’une batterie de 284 mAh contre 247 mAh sur la Watch4. Une légère augmentation, qui permet de faire tenir l’autonomie un peu plus d’une journée selon votre utilisation. Si vous souhaitez une meilleure autonomie, il faudra vous diriger vers la Watch 5 Pro qui dépasse les deux jours d’utilisation. Enfin, il vous suffit de 30 minutes pour passer de 0 % à 45 % de charge.

Nous n’avons pas eu l’occasion de faire un test complet, mais vous pouvez toujours consulter notre prise main sur la Samsung Galaxy Watch 5.

