Puissant avec écran AMOLED, le Xiaomi Poco M5s passe déjà sous les 200 €

Xiaomi vient de lancer deux nouveaux smartphones entrée de gamme qui ont l'avantage d'être proposés à un prix très bas. Encore mieux, le Poco M5s profite déjà d'une promotion, et passe de 229,90 euros à 199,90 euros sur Amazon.

La plupart des produits de chez Xiaomi dans le marché des smartphones ont une très bonne réputation pour leur rapport qualité-prix excellent. Si la firme chinoise propose des téléphones premium, c’est avant tout ses smartphones à petit prix qui plait au grand public. Le constructeur a d’ailleurs présenté deux nouveaux modèles : le Poco M5 et le Poco M5s. Les deux smartphones sont différents, mais ont comme point commun, en plus de leur appellation, un tarif très abordable. La version « S » tombe déjà sous les 200 euros grâce à cette remise de 30 euros.

Le Xiaomi Poco M5s, c’est quoi ?

Un bel écran AMOLED de 6.43 pouces

Un SoC entrée de gamme de chez Mediatek : Helio G95

Une autonomie costaud, avec une charge rapide de 33W

Au lieu d’un prix barré à 229,90 euros, le Xiaomi Poco M5s ( 4 + 64 Go) bénéficie de plus de 10 % de remise pour s’afficher à seulement 199,90 euros sur le site d’Amazon et celui du constructeur. Pour la version 128 Go de stockage, il faudra débourser 20 euros supplémentaires.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco M5. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco M5 au meilleur prix ?

Une version S bien différente

Le Xiaomi Poco M5s porte quasiment le même nom que le Poco M5, mais sont très différents. Contrairement au M5, le modèle « s » se pare d’un écran AMOLED plus lumineux, avec une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). De quoi regarder vos contenus vidéos dans de bonnes conditions. En revanche, le M5 classique peut se vanter d’avoir un écran plus fluide (90 Hz), car le M5s se contente d’un taux de rafraichissement à 60 Hz. Au niveau du design, pas de dos en similicuir pour le Poco M5s, on a droit à un look plus classique avec toujours le logo « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo.

À ce propos, le M5s est mieux loti puisqu’il intègre une caméra principale de 64 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, absent sur le modèle classique. Autrement les deux autres capteurs, pour le mode portrait et la macro, ne font que 2 mégapixels. Sur le papier, ce dernier offre une bonne polyvalence, le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. Les performances photographiques du téléphone n’atteignent pas les sommets, mais font le job à condition que vous soyez peu exigeants.

Une meilleure partie graphique, et une charge rapide plus efficace

Pour fonctionner efficacement, Xiaomi intègre sur la version S la puce Helio G95 de MediaTek avec 4 Go de mémoire vive. Un processeur légèrement plus lent que celui proposé sur le M5, mais un processeur graphique plus rapide. De ce fait, l’expérience utilisateur est agréable que ce soit pour des tâches simples, ou plus poussées comme les jeux 3D. À noter, il profite de l’interface maison de Xiaomi basée sur Android 12.

Quant à la batterie du smartphone, elle est de 5 000 mAh. Une grosse batterie suffisante pour faire durer vos sessions de jeux, pendant plusieurs heures. Pour celle et ceux dont l’utilisation est plus intensive, sachez que le Xiaomi Poco M5s est compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W. Vous allez donc pouvoir récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin — plus de 60 % d’autonomie en 30 minutes.

De bons smartphones pas chers ?

Afin de découvrir d’autres smartphones sur la même tranche tarifaire disponible sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.