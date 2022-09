The Frame 2022 : le tableau QLED 55 pouces de Samsung est presque à -50%

Samsung revient avec sa gamme The Frame 2022, les téléviseurs au design atypique qui transforme votre salon en galerie d’art. Et pour profiter de cette nouvelle gamme, c’est l’occasion parfaite puisque le modèle QE55LS03AA passe de 1 490 euros à 799 euros.

En utilisant un cadre en bois et en affichant des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur QLED 4K Samsung The Frame réussit à se démarquer de la concurrence. Samsung continue dans sa lancée en présentant sa gamme 2022, qui vient améliorer certains points, comme la finesse et le revêtement de l’écran pour ressembler davantage à une oeuvre d’art. Pour profiter de cette série, sachez qu’aujourd’hui il est possible d’économiser près de 700 euros sur le modèle 55 pouces.

Le TV Samsung The Frame 2022 en quelques mots

Une TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

La compatibilité HDR 10+, des ports HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen de Samsung

Au lieu d’un prix barré à 1 490 euros, le TV Samsung The Frame 2022 QE55LS03AA de 55 pouces est dorénavant proposé à 799 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions pour le Samsung The Frame 2022 QE55LS03. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung QE55LS03B The Frame (2022) au meilleur prix ?

Un TV qui se dissimule de plus en plus

Les téléviseurs Samsung de la gamme The Frame n’ont rien d’ordinaire. Ils offrent un design atypique, proche d’un véritable tableau. Le concept même de ce TV est de se fondre au mieux dans votre intérieur et transforme votre salon en un musée. L’écran profite ainsi de cadres en bois et permet, lorsqu’il est en veille, d’afficher des tableaux ou des photos afin de se donner des airs de galerie d’art.

En concevant la génération 2022, le constructeur coréen a modifié le revêtement de la dalle qui affichait jusque là des reflets sur le tableau en cas de fortes sources de luminosités dans le salon. À présent, les téléviseurs profitent non seulement d’un revêtement antireflet, mais également d’une dalle mate afin de reproduire au mieux la texture du papier ou d’une toile pour se fondre complètement dans le décor.

Un TV complet, même pour le gaming

Autrement, le téléviseur s’articule autour d’une dalle QLED de 55 pouces, et profite bien évidemment de la 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ afin de fournir une belle finesse d’image. Comptez également sur le bon processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en ultra haute définition de vos contenus favoris. Quant au son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Ce téléviseur est aussi une bonne référence pour les joueurs et joueuses. Grâce à son port HDMI 2.1, le TV autorise la 4K à 120 images par seconde. Il prend aussi en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, ainsi que le mode ALLM, tous deux utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluides lors de vos sessions.

Enfin, Samsung oblige, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Notre guide pour choisir la meilleure TV disponible

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le téléviseur Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.