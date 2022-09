Ce TV 4K de 55 pouces (compatible HDR et Dolby Vision) chute à moins 370 €

Vous recherchez un téléviseur compatible 4K, mais à un prix abordable ? En ce moment sur Cdiscount, le TV Toshiba de 55 pouces est à seulement 369,99 euros contre les 620,54 euros affichés.

Si la tendance est aux téléviseurs avec écran QLED ou OLED, ces technologies ne sont pas à la portée de tous. Il existe des modèles plus abordables, qui sont de bonne qualité. C’est le cas par exemple du modèle 55UA4B63DG de Toshiba, qui offre une définition 4K et prend en charge du Dolby Vision, HDR. Pour les petits budgets, vous serez ravis d’apprendre que le modèle avec 55 pouces coûte 250 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir de ce TV Toshiba

Une dalle LCD Ultra HD 4K

Compatible HDR, Dolby Vision/Atmos

L’interface Android TV

Au lieu d’un prix barré à 620,54 euros, le TV Toshiba LED 4K (55UA4B63DG) de 55 pouces est actuellement disponible en promotion à 369,99 euros sur le site Cdiscount.

Un TV au design minimaliste

Le modèle 55UA4B63DG de Toshiba propose une diagonale de 55 pouces, soit 139 centimètres. Le téléviseur offre un design sobre avec de fines bordures pour une plus grande immersion, et s’intégrera parfaitement dans votre salon avec un support composé de deux pieds relativement discrets. Il n’intègre certes pas une dalle OLED, mais son écran LCD est de bonne facture.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Cette diagonale est en tout cas plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose les compatibilités HDR et Dolby Vision. Côté son, le TV Toshiba offre un traitement audio Dolby et s’équipe d’un caisson de basse conçu par Onkyo pour un son vaste et immersif.

Android TV : un OS d’une grande fluidité

Le TV de Toshiba est également une Smart TV, qui tourne sous Android TV. Il offre un accès au catalogue de Google Play Store. Les applications telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont évidemment de la partie. Vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal de Google. Le TV dispose même de la fonction Chromecast qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

En revanche, le téléviseur ne dispose pas de port HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX, puis la dalle est de toute façon bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, quatre ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Tentez par l’OLED ?

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2022.

