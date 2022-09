Galaxy Tab S8 Plus : la tablette premium de Samsung coûte 250 € de moins

La Galaxy Tab S8 Plus est une tablette premium du côté de chez Samsung. Présentée avec deux autres modèles, c’est la plus équilibrée de la gamme et se trouve même à un prix plus intéressant aujourd'hui : 749 euros contre 999 euros à sa sortie.

Chez Samsung, il existe trois tablettes haut de gamme : la Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. La version Plus se situe à mi-chemin tarifaire entre la Galaxy Tab S8 et la S8 Ultra, en ayant l’avantage d’être la plus équilibrée. Elle jouit d’une puissance considérable avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1, d’un excellent écran et offre une expérience utilisateur fluide. Elle a de nombreux atouts, notamment avec un prix qui baisse de 250 euros grâce à cette offre.

La Galaxy Tab S8 Plus, c’est quoi ?

Un écran AMOLED de 12,4 pouces à 120 Hz

La puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 1 dans une tablette

Une autonomie confortable et le S Pen inclus

Sortie au prix de 999 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 Plus (8+128 Go, en Wi-Fi) est aujourd’hui remisée à 849 euros sur Cdiscount et Rue du Commerce, mais grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros, la tablette premium tombe à 749 euros.

Des finitions impeccables

Même face au modèle Ultra, la Samsung Galaxy S8 Plus à de bons arguments à faire valoir. Son design est particulièrement soigné et son écran AMOLED en FHD+(28 00 x 1 752 pixels) est un régal pour regarder du contenu vidéo. On apprécie également le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour apporter plus de fluidité à l’usage.

Pour celles et ceux qui sont adeptes des petits formats, ici la Tab S8 Plus embarque un écran d’une diagonale de 12,4 pouces. C’est assez imposant, mais face à la dalle géante de 14,6 pouces du modèle le plus premium, cette version Plus est le bon compromis entre la S8 classique et la S8 Ultra. Et si vous n’êtes pas fan de la petite encoche en face avant, la Galaxy Tab S8 Plus est épargnée.

Une configuration très musclée

Dans ses entrailles, il est appréciable de retrouver la puce Snapdragon 8 Gen 1, épaulée ici par 8 Go de mémoire vive. Une puce qui promet d’excellentes performances au quotidien, que ce soit pour faire tourner les jeux gourmands, des applications gourmandes ou faire du multitâche. Au niveau de l’interface, Samsung a intégré Android 12 nativement, au travers de l’interface maison One UI 4, que l’on apprécie tout particulièrement chez Frandroid.

Pour la partie photo, la configuration est identique sur les trois modèles. On retrouve donc un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 6 mégapixels et un flash. La différence se trouve en face avant, puisque le modèle Plus embarque un ultra grand-angle de 12 mégapixels, alors que la Ultra propose deux capteurs photo à l’avant.

Côté autonomie, la Galaxy Tab S8+ intègre une batterie de 10 090 mAh. Avec une utilisation classique, on peut facilement utiliser la tablette toute une journée, voire deux. Enfin, elle pourra tout à fait être utilisée dans le cadre professionnel ou créatif, d’autant plus que le S Pen est de la partie sans surcoût. Vous pourrez bien sûr y connecter un clavier, qu’il faudra cependant acheter séparément.

