OnePlus 10 Pro : ce smartphone premium est à un prix inédit sur Cdiscount (-30%)

Avec une dalle AMOLED QHD+ de 120 Hz, un Snapdragon 8 Gen 1 et la charge rapide 80 W, le OnePlus 10 Pro ne manque pas d'arguments à faire valoir. Et la bonne nouvelle c’est que son prix passe aujourd’hui de 919 euros à seulement 649,99 euros sur Cdiscount.

Parmi les derniers smartphones présentés par OnePlus, on retrouve le OnePlus 10 Pro et tout récemment le OnePlus 10T qui fait tout de même quelques concessions pour alléger la facture. La version Pro est donc ce qui se fait de mieux chez le constructeur actuellement, avec ses caractéristiques techniques haut de gamme. Ce flagship est aujourd’hui à un prix plus abordable grâce à une remise de 270 euros.

Le OnePlus 10 Pro est équipé :

D’un écran AMOLED QHD+ à 120 Hz

De la surpuissante puce Snapdragon 8 Gen 1

D’une charge rapide efficace de 80 W

De l’interface OxygenOS sous Android 12

Annoncé à 919 euros, la version 8+128 Go du OnePlus 10 Pro est en ce moment en promotion à 649,99 euros sur le site Cdiscount.

Un smartphone résolument haut de gamme

Le OnePlus 10 Pro propose un design bien exécuté, avec des bordures d’écran fines et arrondies pour une prise main agréable. Son écran AMOLED de 6,7 pouces et sa définition QHD+ offre une excellente qualité d’image, avec un rendu fidèle des couleurs. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz, pour assurer une navigation fluide. On regrettera cependant l’absence de la certification IP68 à ce prix là.

Au dos, on découvre le module photo conçu en partenariat avec Hasselblad composé de trois capteurs : un capteur grand-angle de 48 mégapixels, 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 8 mégapixels pour du zoom optique x3,3. Cette composition fait du bon travail, le smartphone est capable de prendre des clichés très détaillés de jour comme de nuit. On regrettera toutefois l’ultra grand-angle un peu en retrait par rapport aux autres modes de prise de vue importants. Le mode 150 degrés et le fish-eye sont drôles… mais sans plus.

Très puissant, et rapide à recharger

Du côté des performances, le OnePlus 10 Pro a du répondant puisqu’il embarque le puissant Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm couplée à 8 Go de RAM. Une puce qui est excellente pour faire du multitâche, faire tourner des applications ou des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum le tout sans ralentissement. Seul bémol à signaler, le téléphone a tendance à chauffer rapidement. Néanmoins, l’expérience utilisateur est très fluide avec l’interface Oxygen OS basé maintenant sur Android 12.

Pour tenir la cadence, le 10 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh, celle-ci permet au téléphone de tenir une journée tout au plus cela dépendra de votre utilisation. Il n’est donc pas le plus endurant des smartphones, en revanche sa compatibilité avec la charge rapide lui sauve la mise. Avec la présence de la charge 80 W, le smartphone passe de 2 à 73 % de batterie en seulement 20 minutes. Il faut encore un peu plus de 10 minutes pour aller jusqu’aux 100 %. La charge sans fil aussi est de la partie, jusqu’à 50 W.

Si vous souhaitez en découvrir davantage sur ce produit, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Et la concurrence ?

Afin de découvrir la concurrence du OnePlus 10 Pro sur le segment premium, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2022.

