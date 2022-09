Le prix du Google Pixel 6a est déjà en chute libre pour les French Days

Les French Days sont aussi l'occasion de tomber sur de belles surprises. Avec un code promo chez Cdiscount, il est par exemple possible de s'offrir un Google Pixel 6a accompagné d'une enceinte Google Nest Audio pour 409 euros au lieu de 459 euros, et même encore moins chers si vous êtes membres CDAV.

Le Google Pixel 6a était très attendu des fans de la firme, mais aussi des amateurs de photophone à petit format. Il s’agit d’un excellent smartphone que nous avons noté 8/10 dans nos colonnes. Pour les French Days, il est possible de se l’offrir avec un rabais de 50 euros chez Cdiscount avec en prime l’ajout d’une enceinte connectée Google Nest Audio.

Les points forts de ce pack

Un smartphone avec des photos d’excellente qualité

Doté de la puce Google Tensor

Le format compact avec écran OLED de 6,1 pouces

Une enceinte connectée avec la qualité de l’assistant Google

Pour les French Days, au lieu de 459 euros habituellement, le Google Pixel 6a avec 128 Go de stockage accompagné d’une enceinte connectée Google Nest Audio est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 409 euros sur Cdiscount en utilisant le code 50DES499 lors de la commande.

Si vous êtes membre CDAV, vous pouvez utiliser le code 60DES499CDAV et ainsi obtenir 60€ de réduction sur le pack, soit un total de 399 euros.

Un smartphone relativement compact avec quelques concessions sur l’autonomie…

Il n’y a peut-être que 0,4 pouce de différence entre le Pixel 6 et le Pixel 6a mais cela fait visuellement toute la différence pour les amateurs de smartphone à petit format. Ce n’est pas encore du niveau d’un iPhone SE ou d’un Asus Zenphone 8, mais cela a le mérite d’offrir au grand public un appareil plus maniable et surtout léger : seulement 178 grammes. La dalle profite toujours de la technologie OLED avec un affichage Full HD+ (ici de 2 400 x 1 080 pixels). Il faut cependant compter sur un taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz.

C’est notamment côté batterie de Google a dû faire des choix : 4 410 mAh contre 4 614 mAh pour son homologue. Le Pixel 6A est tout de même capable de tenir toute une journée si votre utilisation est modérée, mais n’espérez pas aller jusqu’au soir si vous avez joué et/ou regarder des vidéos sur la durée. La charge rapide n’est que de 18 W, ce qui est assez limité par rapport à la concurrence, d’autant plus que le bloc d’alimentation n’est pas inclus dans la boîte. D’ailleurs, la charge sans fil n’est pas de la partie.

Mais aucune sur la photo

Le Pixel 6a est avant tout destiné aux amateurs de photo mobile. Cette version alternative du smartphone de Google embarque un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6. Évidemment, la qualité des clichés est au rendez-vous, notamment avec un excellent rendu sur son mode Portrait ou sa Vision de nuit.

Mais ce qui fait la différence avec le reste des smartphones similaires du marché, c’est que le 6a embarque les mêmes algorithmes que les flagships et propose les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement, grâce au Google Tensor. Eh oui, cette puce met l’accent sur l’intelligence artificielle pour optimiser le rendu en photo, ainsi que de proposer des fonctionnalités inédites avec les services de Google, comme la traduction instantanée en mode hors-ligne. Les performances brutes sont élevées, mais il faut savoir que le SoC maison de Google n’est pas optimisé pour le gaming et fait tourner Fortnite en mode épique à 30 fps, avec quelques chutes de framerate et une chauffe assez prononcée après une longue session.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.