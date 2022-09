20 €, c’est tout ce que coûte le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential pendant les French Days

Si vous avez un budget très serré, mais que vous souhaitez tout de même avoir Google Assistant à portée de main tout en profitant des fonctionnalités efficaces d'un réveil intelligent, alors vous pourrez vous tourner vers le Lenovo Smart Clock Essential. Son prix actuellement de 49,99 euros à 19,99 euros chez Boulanger.

Voilà plus de deux ans que le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential est arrivé sur le marché. Comme son nom l’indique, ce modèle va droit à l’essentiel et propose des fonctionnalités simples que l’on est en droit d’attendre d’un réveil un peu plus évolué que ceux de notre jeunesse. Son principal point fort ? Il peut se transformer en véritable hub domestique grâce à sa compatibilité avec Google Assistant. Les French Days sont l’occasion idéale pour l’acquérir puisqu’il profite de 30 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo Smart Clock Essential

Un réveil discret et compact

Compatible avec Google Assistant

Des fonctionnalités utiles au quotidien

Initialement affiché à 49,99 euros, le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential est désormais vendu à 19,99 euros par Boulanger.

Un réveil connecté tout en sobriété

Déclinaison simplifiée du Lenovo Smart Clock sorti avant lui, le Lenovo Smart Clock Essential est un réveil plus discret que son aîné. Doté de bordures plus fines, il ne dispose pas d’un véritable écran puisque sa dalle LED se contente d’afficher l’heure de façon numérique, comme le ferait un réveil standard. Il n’est pas non plus tactile, mais ce n’est pas vraiment un désavantage si l’on recherche un appareil simple et sobre. Le Lenovo Smart Clock Essential se concentre donc sur l’essentiel, en affichant les principales fonctionnalités utiles au quotidien que l’on attend d’un réveil intelligent : l’heure, la date du jour, la température de votre intérieur ou encore la météo. Bref, simple, mais efficace.

Au niveau de son design, il ne fera pas du tout tache dans votre environnement, avec son tissu en maille grise bien fini, et saura se faire discret avec ses dimensions réduites : 6,4 cm x 12,1 cm x 8,3 cm. Il pourra ainsi être installé sur une table de chevet, d’autant plus qu’il intègre également une veilleuse, bien pratique pour bouquiner avant de dormir. Notez aussi que son capteur de luminosité ambiante permettra d’adapter l’intensité de l’affichage pour ne pas se retrouver ébloui en pleine nuit.

Un appareil animé par Google Assistant

Le Lenovo Smart Clock Essential ne se contente pas d’afficher les informations essentielles du quotidien. Google Assistant est bien sûr de la partie pour obéir à tout type de requêtes vocales. Pour bien écouter les ordres, le réveil est doté de deux microphones. Demander l’heure, remplir une liste de courses, programmer une minuterie pour une recette, lancer un titre ou un podcast… Le réveil de Lenovo sera une grande aide chaque jour. Surtout, on profitera de l’un des grands avantages des produits intégrant Google Assistant : bénéficier d’un hub domestique et ainsi pouvoir contrôler tous les objets connectés compatibles présents à notre domicile.

Muni d’une petite enceinte de 3W, le réveil pourra aussi diffuser de la musique et la radio, sans toutefois faire de miracle, mais cela restera suffisant pour un usage occasionnel dans une petite pièce. Enfin, le Lenovo Smart Clock Essential comprend un port USB-A à l’arrière, ce qui vous donnera la possibilité de recharger un autre appareil, comme un smartphone.

Retrouvez le Lenovo Smart Clock Essential à 19,99 € sur Boulanger

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo Smart Clock Essential.

