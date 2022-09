PC portables : notre sélection des meilleurs deals pendant les French Days

Si vous aviez prévu de vous offrir une nouvelle machine nomade de jeu ou pour le travail durant les périodes de promo, c'est sans doute le bon moment. Nous vous avons concocté une sélection des meilleures affaires côté PC/Mac portables pendant les French Days.

Pendant les périodes de promo est notamment durant les French Days, il est possible de tomber sur de bons deals, notamment du côté des PC portables dont les prix ne bougent pas trop le reste du temps. Nous vous avons mâché le travail de recherche avec ce guide qui vous partage les meilleures promotions sur les PC portables que nous avons dénichés chez l’ensemble des sites marchands.

Acer Nitro 5 AN517-54-90GF : La puissance brute dans un laptop géant

La gamme Nitro de chez Acer se concentre sur les amateurs de performances et surtout des gamer. Avec ce modèle, on retrouve un laptop assez massif de 17,1 pouces dans un châssis noir vêtu et aux angles très marqués le tout dans un poids de 2,4 kg. La dalle est dotée d’une résolution Full HD (1920x 1090) et d’un taux de rafraîchissement de 144Hz. Acer a fait le choix d’un gros processeur Intel en incorporant le très véloce i9 11900H fonctionnant de pair avec 16 Go de RAM. La RTX 3070 permet une partie graphique de haut vol avec RTX et DLSS activé, dans la résolution native de l’écran. Le constructeur estime la durée de vie de sa batterie de 5 h en utilisation classique, mais il est fort à parier que celle-ci ne tient que 2h ou 2h30 maximum en jeu. Enfin ce Acer Nitro 5 peut compter sur le Wifi 6 et le Bluetooth 5.0 pour le réseau sans-fil ainsi qu’une partie OS Windows 11 complète.

Au lieu de 1 699 euros, le PC portable gamer Acer Nitro AN517-54-90GF est aujourd’hui disponible à 1 499 euros chez Boulanger pendant French Days chez Boulanger

Asus Vivobook Pro 14 OLED : Quand AMD et OLED font bon ménage

Le Asus Vivobook Pro 14 OLED souhaite devenir un champion du rapport qualité-prix. Il faut dire que son écran OLED de 14 pouces a de quoi donner envie avec son contraste infini, ses bords encore plus réduits ainsi que son taux de rafraichissement à 90Hz. Il bénéficie en plus d’un format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2880 x 1800 pixels. La fiche technique est étonnamment fournie pour un laptop centré autour de la bureautique et de la création de contenu. On retrouve un processeur AMD Ryzen 5 5600H pouvant monter jusqu’à 4,20 GHz en mode boost, 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Selon Asus, l’autonomie serait étirable jusqu’à 12h mais on peut déjà tabler sur une dizaine d’heures, ce qui est honorable pour ce type de laptop.

Avec un prix de lancement à 999 euros, puis remisé à 849 euros, l’Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM045W) se trouve désormais à seulement 649 euros sur le site Rue du Commerce.

Asus Chromebook C223

Asus continue de tenter de convaincre les plus indécis au système d’exploitation de Google avec sa gamme Chromebook. Ce modèle C223 est un ordinateur d’entrée de gamme avec un écran de 11,6 pouces qui affiche une définition HD (1366 x 768). On note également un poids relativement léger de 1kg grammes, ce qui peut jouer dans la balance en cas de transport fréquent. Côté configuration, on retrouve processeur Intel Celeron N3350 dual-core cadencé à 1,1 GHz (boost jusqu’à 2,4 GHz), couplé à 4 Go de mémoire vive. Une fiche technique plus que modeste adaptée avant tout pour la bureautique à bas niveau. Ne vous attendez pas à un foudre de puissance, Ce Chromebook. Ce modèle C223 n’ayant pas été pensé comme tel mais plus comme un ordinateur d’appoint ou pour les débutants en informatique. Au niveau autonomie, il faut compter sur environs 10h, la charge s’effectuant via son port USB-C 3.1 est compatible avec le protocole Power Delivery.

Initialement affiché à 204,99 euros, l’Asus Chromebook C223 est maintenant disponible à seulement 129,99 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy Book 2 Pro

La série des Galaxy Book de Samsung continue de parfaire sa formule avec des PC portables polyvalents, puissants et à l’ergonomie travaillée. Ce modèle Galaxy Book 2 Pro ne déroge pas à la règle avec son châssis fin tout de noir vêtu, et d’un système de ventilation efficace malgré sa finesse (11,2mm) et il ne pèse que 868 grammes. Son écran AMOLED de 13,3 pouces est de définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La fiche technique est un modèle de modernité avec la présence d’un Intel Core i5 1240P de dernière génération couplé à 8 Go de RAM. Il dispose également d’un stockage ultra-véloce avec la présence d’un SSD NVMe de 512 Go. Enfin, côté batterie, ce Galaxy Book 2 Pro peut tenir jusqu’à 21 heures comme l’affirme Samsung, ce qui est assez énorme il faut le dire, mais notre test a montré qu’il ne dépassait pas en réalité les 12 heures, ce qui est déjà très bien.

Au lieu de 1229,99, le Samsung Galaxy Book 2 Pro est remisé à 973,50 euros pendant les French Days chez Boulanger en utilisant l’ODR en cours sur le produit.

Apple Macbook Pro New M1

On commence maintenant à connaitre le fameux MacBook Pro M1 équipé du SoC maison basé sur l’architecture ARM, afin de gagner en puissance et en autonomie. Avec ce modèle, il y a tout de même très peu de changement esthétique avec la génération précédente. D’un point de vue performances en revanche, la puissance est estimée être 3,5 fois supérieure aux anciens modèles Intel, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ. Notez qu’il dispose d’un SSD de 256 Go, qui se retrouve deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout. Contrairement au modèle Air, le Pro dispose bien d’un système de ventilation, il reste malgré tout l’un des laptops plus silencieux du moment compte tenu de sa puissance.

Avec un prix de lancement à 1449 euros, le MacBook Pro M1 se retrouve à présent à 1299 euros chez Boulanger

Vous souhaitez une alternative plus puissante encore ? Le MacBook Pro équipé d’une puce M2 est aussi en promotion chez la Fnac à 1853 euros au lieu de 2059.

HP OMEN GT14-0017nf

Pour finir cette sélection, point de PC portable, mais un PC tout court proposé par OMEN, la marque gamer de chez HP. Au menu : une tour relativement discrète, toute de noir vêtue si ce n’est le logo de la marque placée en façade, accompagnée de leds RGB pour rappeler le positionnement gamer de cette machine. Dans les entrailles, on retrouve un processeur Intel Core i7-12700 de douzième génération cadencé à 4,9 GHz avec TurboBoost activé, un CPU parfait pour le jeu, surtout associé aux 16 Go de RAM. La star du show n’est autre que le GPU, une RTX 3070, aujourd’hui largement à l’aise pour faire tourner tous les jeux du moment, même les gros AAA au max de leurs capacités. Il compte également sur un stockage de 512 Go via un SSD NVMe, de quoi être à l’aise du côté de la réactivité. Enfin, le PC est livré avec Windows 11 préinstallé, il n’y a qu’à le sortir de la boite pour l’utiliser directement.

Au lieu de 1 649 euros, le PC fixe HP OMEN GT14-0017nf est aujourd’hui disponible pour 1 499,99 euros sur le site de Rue du Commerce. C’est un excellent prix si l’on combine tous les composants.

