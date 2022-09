La Fnac et Darty ont de bien belles offres pour les French Days : voici les meilleures promotions

La Fnac et Darty sont des instigateurs de l'événement French Days, normal donc qu'ils participent à cette édition de la rentrée en septembre 2022. Pour le dernier jour des festivités, les deux enseignes dévoilent leurs meilleurs prix sur de nombreux produits Tech, mais nous avons choisi uniquement les plus beaux deals dans cette sélection.

Aujourd’hui, le lundi 26 septembre 2022, c’est le dernier jour de l’édition de la rentrée pour les French Days. Cependant, il n’est pas encore trop tard pour faire de bonnes affaires, puisque les différentes promotions chez les différents e-commerçants continuent d’être actives jusqu’à ce soir 23h59. C’est évidemment le cas de la Fnac et Darty, pour lesquels nous vous partagerons les offres que nous jugeons les plus intéressantes pour cette dernière ligne droite.

Les meilleures offres des French Days chez Fnac/Darty

Kobo Nia

Face au géant Amazon et ses Kindle, les liseuses de la marque Kobo sont une alternative très crédible. La société canadienne propose un bon nombre de liseuses électronique, dont une, qui est avant tout conçue pour les budgets plus restreints : la Kobo Nia. Elle est tout ce que l’on attend d’une liseuse : un format compact, contenant une grande bibliothèque de livre pour un prix contenu. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle devient plus abordable à l’occasion des French Days grâce à une remise de plus de 20 euros sur son prix initial.

Les points forts de la Kobo Nia

Un écran antireflet de 6 pouces

Avec un éclairage frontal pour lire dans le noir

Une autonomie solide

Proposée à 99,99 euros, la liseuse électronique Nia de Kobo est en ce moment en promotion à 79,99 euros sur le site de la Fnac, uniquement via le retrait en magasin.

Bose QC EarBuds

On connaît Bose pour ses casques audio puissants à la signature audio maison, mais la marque n’a pas pour autant négligé le marché des écouteurs True Wireless. Malgré l’arrivée récente de la seconde génération des QC Earbuds, la première reste encore une référence, surtout quand on peut se les offrir à un prix réduit. C’est le moins que l’on puisse dire quand on voit l’offre en ce moment pour les French Days qui permet d’obtenir une paire en plus d’un chargeur à induction, le tout à plus de moitié prix.

Ce qu’il faut retenir des Bose QC Earbuds

Des écouteurs confortables

Un son très fidèle

Une bonne autonomie

Affiché à 229 euros, le pack écouteurs Bose QC Earbuds accompagné d’un chargeur à induction de la marque Urban Factory, est désormais disponibles à seulement chez la Fnac pendant la période des French Days, mais uniquement en retrait en magasin.

Dell S2722DGM

Si vous recherchez un bon écran de PC pour votre setup gaming, le Dell S2722DGM aura de quoi vous satisfaire avec sa dalle VA de 27 pouces avec revêtement antireflet, sa définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, son taux de rafraichissement allant jusqu’à 165 Hz, son temps de réponse de seulement 2 ms ou encore sa compatibilité avec AMD FreeSync Premium. D’autant plus qu’il est en ce moment en promotion pour les French Days.

Quels atout pour cet écran PC de chez Dell ?

Un écran de 27 pouces en définition QHD

Le taux de rafraichissement à 165 Hz

La compatibilité AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré de 309,99 euros, l’écran PC Dell S2722DGM est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 229,99 euros chez Darty, et il est même possible de recevoir 30 euros offerts en carte cadeau grâce au code promo DARTY30.

Lenovo Yoga Tab 11

La rentrée est derrière nous, mais il est encore temps de s’équiper pour bien travailler, ou au contraire pour bien se divertir. Ça tombe bien puisque sur le site de Darty, la Lenovo Yoga Tab 11 profite de plus de 34% de réduction pour les French Days, qui se terminent ce soir.

La Lenovo Yoga Tab 11, c’est quoi ?

Un écran LCD de 11 pouces

De 128 à 256 Go de stockage

Un pied en acier pour la faire tenir debout

Si la Lenovo Yoga Tab 11 est vendue au prix conseillé de 379,99 euros, sa version avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM profite d’une promotion en ce moment chez Darty durant les French Days, faisant tomber son prix à 249,99 euros, dont 50 euros via une offre de remboursement de Lenovo.

Ecovas Deebot N8 Pro

Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus bon marché, même pour des modèles plus avancés, quand ils étaient encore hors de prix il y a quelques années. Ecovacs par exemple, propose son modèle Deebot N8 Pro, qui a de nombreux atouts premium avec un prix encore plus abordable pendant les French Days, grâce à cette remise de 100 euros sur son prix habituel.

Le Deebot N8 Pro en quelques mots

La puissance d’aspiration

Une cartographie précise du domicile grâce à l’application

Le rechargement automatique

Proposé à la base à 499 euros, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot N8 Pro est aujourd’hui affiché à 399 euros chez Darty.

Retrouvez le Ecovacs Deebot N8 Pro à 399 € chez Darty

Xiaomi 12X

Fidèle à son habitude, Xiaomi prend soin de proposer des smartphones à prix plus accessible, sans pour autant lésiner sur les capacités techniques. La grande famille des smartphones Xiaomi 12 comporte ainsi le Xiaomi 12X, une version « Lite » de la gamme, qui comporte pourtant des caractéristiques premium. Bonne nouvelle : il est actuellement inclus dans un pack dont le prix est réduit de 350 euros.

Les points forts de ce pack Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ de 6,28 pouces à 120 Hz

Un performant Snapdragon 870

Des écouteurs sans fil à réduction de bruit

D’abord proposé à 849 euros, puis réduit à 599 euros, le pack Xiaomi 12X + Xiaomi Buds 3 peut vous revenir à 499 euros chez Darty et à la Fnac grâce à une ODR de 100 euros.

iPad Mini 6 (2021)

Pour la sixième génération de l’iPad Mini, Apple a revisité sa petite tablette tactile. Elle a le droit un nouveau design, une puce plus puissante que la précédente génération, et une compatibilité avec l’Apple Pencil 2. Elle a de quoi séduire, surtout pour son prix qui devient plus accessible à l’occasion des French Days grâce à cette réduction allant jusqu’à 80 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Mini 6 (2021)

Un design qui fait peau neuve

Petite, mais puissante avec sa puce A15 Bionic

Compatibilité avec l’Apple Pencil 2

Sortie au prix de 559 euros dans sa version 64 Go, l’iPad Mini 6 de 2021 est actuellement en promotion à 529 euros sur le site de la Fnac.

Et si vous êtes adhérent, la Fnac offre 10 euros tous les 100 euros d’achat avec le code promo « FRENCH« . La tablette vous revient ainsi à 479 euros.

MacBook Pro 13 M2

Le MacBook Pro 13 M2 de 2022 est une itération mineure de la gamme MacBook Pro équipée de la Touch Bar. Il est équipé d’un écran LED de 13,6 pouces sans encoche. A l’intérieur, on retrouve un SoC Apple M2 ventilé et épaulé par 16 Go de RAM et par 512 Go de stockage via un SSD. L’autonomie annoncée par la marque est comprise entre 17 et 20 heures. Mais la bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que ce modèle est actuellement plus de 200 euros moins cher pour les French Days.

Les points forts du MacBook pro 13 M2

Son format compact avec un écran de 13,3 pouces

Ses performances élevées avec la puce M2

Son autonomie jusqu’à 20 h

Au lieu de 2 059 habituellement, l’Apple MacBook Pro 13 pouces avec un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM est aujourd’hui disponible en promotion à 1 853 euros sur le site de la Fnac, soit presque le même prix que la version avec 8 Go de RAM sur le site de la Pomme.

