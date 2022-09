Aujourd’hui, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic coûte 250 € de moins qu’à son lancement

L'ancienne montre connectée premium de Samsung, la Galaxy Watch 4 Classic, reste encore aujourd'hui une valeur sûre. Actuellement, son prix est nettement plus bas que d'habitude : au lieu de 369 euros au lancement, elle est aujourd'hui affichée à 119 euros chez Amazon et Cdiscount.

Si la Samsung Galaxy Watch 5 est récemment arrivée sur le marché, les modèles précédents de la montre connectée de la firme coréenne restent encore aujourd’hui des références intéressantes qu’il est d’ailleurs possible d’acquérir à un tarif beaucoup moins élevé. C’est par exemple le cas de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, qui se défend très bien grâce à son bel écran, son très bon suivi de santé et son expérience utilisateur améliorée par rapport à l’ancienne génération. Son autre atout est sans conteste son prix, qui profite d’une réduction de 250 euros actuellement.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Un écran OLED de 1,2 pouce avec Always-On

Une multitude de capteurs pour le suivi de santé et du sport

Une interface bien fluide grâce à WearOS

Lancée à 369 euros, puis maintenant affichée à un prix barré de 169 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic peut désormais vous revenir à 119 euros sur Amazon et Cdiscount grâce à une ODR de 50 euros jusqu’au 30 septembre 2022.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 4 Classic au meilleur prix ?

Une montre connectée premium avec un écran de qualité

Contrairement à la Samsung Galaxy Watch 4, plus abordable et au design plus allégé, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic profite d’un design premium aux finitions soignées, avec, surtout, cette lunette rotative sur le côté qui permet de naviguer à l’utilisateur de naviguer dans les menus. Elle se démarque aussi par un écran OLED de 1,2 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels dans sa version 42 mm. On a donc droit à un écran rond suffisamment défini pour pouvoir consulter l’écran de la montre confortablement sans pouvoir distinguer entre deux pixels. L’Always-On sera aussi de la partie et permettra à la dalle d’afficher l’heure constamment, comme une montre standard.

Concernant la navigation, elle sera agréablement simplifiée grâce à WearOS. L’interface sera bien fluide, et on pourra également profiter d’un large panel d’applications. Il est d’ailleurs possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites.

Des performances au rendez-vous et un suivi sportif complet

Autrement, les performances de la Galaxy Watch 4 Classic seront assurées par une puce Exynos W920. Une configuration performante, qui promet même une meilleure autonomie : selon la marque, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Naturellement, cette montre est aussi bourrée de capteurs qui serviront au suivi des activités sportives et de l’état de santé : GPS, podomètre, capteur de pression sanguine et électrocardiogramme (ECG), ce dernier étant d’ailleurs uniquement accessible avec les smartphones Samsung. La montre propose également un suivi continu de l’oxygénation du sang, un suivi du sommeil. Pour retrouver toutes vos données, cela se passera sur l’application Samsung Health à installer sur votre smartphone. Enfin, la Galaxy Watch 4 pourra reconnaître une grande variété d’entraînements sportifs. Sachez que la Watch 4 Classic est certifiée IP68, ce qui la rend résistante à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Les meilleures smartwatches du marché

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.