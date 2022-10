VPN : notre sélection des meilleurs deals du mois d’octobre 2022

Si vous cherchez le meilleur moyen de protéger vos données personnelles en plus de profiter d'un accès à des serveurs étrangers, un VPN est encore aujourd'hui la meilleure solution. Voici donc une sélection des 3 meilleures offres du moment.

Pour avoir accès aux plateformes de VOD étrangères ou pour simplement sécuriser votre connexion et votre confidentialité sur le web, utiliser un VPN reste la solution la plus efficace et surtout la plus simple. Nous avons donc sélectionné les meilleures offres du moment parmi les références de notre comparateur pour mieux vous aider dans votre choix.

Les offres VPN du moment

NordVPN : 2,99 euros par mois pour 2 ans (+3 mois offerts)

NordVPN est certainement le service de VPN le plus populaire du monde. Sans doute grâce à sa force de frappe de communication sur Internet auprès des influenceurs et des vidéastes, que ce soit à la télévision ou sur le web. Cependant, si la popularité ne rime pas forcément avec la qualité, NordVPN prouve bien le contraire grâce à un service aux performances et à l’ergonomie optimale. Tout d’abord, son interface mise sur la simplicité avec dès le lancement de l’application, une carte du monde qui s’affiche. Il suffit de s’y balader et de cliquer sur un pays pour s’y connecter, et il y en a plus de 60 avec plus de 5400 serveurs.

Côté performances, là encore, c’est du tout bon grâce au Protocole maison NordLynx. Les débits sont excellents et la latence est très maîtrisée, même s’il ne faut pas s’attendre à des miracles depuis l’autre bout du monde. Bien sûr, NordVPN est très à l’aise pour faire fonctionner les services de VOD étrangers de VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.). Si vous êtes intéressé par une solution de protection complète, NordVPN a récemment mis en avant deux autres formules dans son offre. La formule « Avancée » inclut le VPN, mais aussi un gestionnaire de mot de passe baptisé NordPass ainsi qu’un scanner de vulnérabilité pour vérifier si vos adresses mail ou identifiants de carte de crédit n’ont pas fait l’objet d’un piratage. La formule « Ultime » rajoute aussi un cloud de 1 To pour y stocker vos fichiers sensibles de manière ultra-sécurisée. De base, l’application NordVPN propose un antispyware maison permettant de sécuriser votre ordinateur en plus de votre connexion.

Côté éthique, le VPN montre d’ailleurs patte blanche puisqu’il fait appel à quatre sociétés d’audits indépendantes pour confirmer sa politique de confidentialité : aucune donnée d’utilisateur n’est conservée si partagée à des tiers.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur NordVPN.

NordVPN propose 62% de réduction sur son abonnement de 2 ans, soit 2,99 euros par mois. Cela fait un total de 80,73 euros. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

PureVPN: 1,99 euro par mois pour 2 ans (+3 mois offerts)

Comme tout bon service de VPN qui se respecte, PureVPN propose l’accès à un réseau virtuel privé et exclusif. Ce dernier, en plus de cacher votre adresse IP et sécuriser votre connexion, vous permet de vous connecter à des serveurs du monde entier. Ce VPN mise d’abord sur le nombre élevé de serveurs proposés avec plus de 6 500 serveurs dans le monde entier, qui permettent ainsi de changer virtuellement sa localisation.

C’est aussi l’assurance de protéger sa vie privée : non seulement aucun mouchard ne peut connaître exactement votre localisation, mais en plus les données transitant entre le serveur et votre appareil sont chiffrées. Une garantie que l’on ne trouve que sur les offres payantes de VPN. Un compte PureVPN vous permet de protéger jusqu’à 10 appareils en même temps avec une compatibilité sur une vingtaine de plateformes différentes. Cela peut être l’ordinateur familial, votre téléphone, ceux de vos proches ou même la TV connectée du salon. Tout cela est rendu possible grâce à la grande flexibilité de PureVPN.

PureVPN dispose également d’une politique stricte en ce qui concerne la non-conservation des informations des utilisateurs. Les applications proposent aussi un mode kill switch, qui permet de couper automatiquement la connexion à Internet si jamais le contact avec le serveur VPN est perdu.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet de PureVPN.

En ce moment chez PureVPN, l’abonnement de 2 ans est à seulement 1,99 euro par mois, soit un total de 53,95 euros. Vous avez également la possibilité de souscrire à quelques options supplémentaires :

Adresse IP dédiée : 2,71 € /mois

Redirection de port : 0,92 € /mois

Protection DDoS : 3,58 € /mois

Atlas VPN: 1,81 euro par mois pour 2 ans

Même si AtlasVPN dispose d’une version gratuite, celle-ci est limitée à quelques Go de données par jour. C’est donc bien la version payante qui nous intéresse ici, et rassurerez-vous, celle-ci est loin d’être onéreuse. Cette dernière permet d’ailleurs des connexions illimitées depuis un seul compte. Un argument parfait pour pouvoir protéger tous ses appareils. Concernant le VPN en lui-même, outre l’absence de carte du monde sur laquelle on peut sélectionner un emplacement de serveurs, Atlas VPN dispose d’une interface tout à fait semblable à ce que proposer un NordVPN par exemple. Côté chiffres, AtlasVPN n’est clairement pas le service le plus impressionnant avec ses 700 serveurs actifs dans le monde répartis dans 43 pays différents. En revanche, les performances sont plutôt bonnes grace au support du protocole Wireguard. AtlasVPN est aussi à l’aise pour contourner le géoblocage international de Netflix par exemple. Notez d’ailleurs qu’il dispose d’une liste spécifique de serveurs (principalement US) optimisés pour avoir accès aux catalogues de VOD à l’étranger.

Du côté des fonctions annexes, on a le droit à un traqueur de publicités, mais aussi, encore plus intéressant, à une plateforme maison de détection des brèches de sécurité via adresse mail. Atlas VPN propose également une liste de serveurs dans l’onglet « Privacy Pro » uniquement accessible avec l’abonnement payant. Ces derniers sont situés à des emplacements optimaux pour garantir des performances au top tout en changeant de manière aléatoire entre différentes passerelles. Une garantie supplémentaire pour renforcer votre sécurité et votre anonymat en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet d’Atlas VPN.

En ce moment, Atlas VPN propose un abonnement de 24 mois pour 1,81 euro par mois, soit un total de 43,37 euros. Vous avez par ailleurs droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

