Super prix pour ce grand TV 4K Philips (65″ et Ambilight) bradé à -45 %

La popularité des grands téléviseurs ne cesse de croître et les prix eux, viennent même à baisser ! C’est le cas du TV Philips 65PUS7906 de 65 pouces, qui passe de 999 euros à 549 euros seulement chez Carrefour.

Les téléviseurs de Philips proposent une ambiance unique grâce à l’intégration de la fonction Ambilight sur 3 côtés. Elle procure une meilleure immersion et rend vos contenus plus dynamiques. Couplée avec une grande diagonale, cette fonction prend tout son sens. Avec le modèle 65PUS7906, l’immersion est au rendez-vous et coûte aujourd’hui 450 euros de moins grâce à cette offre.

Le TV Philips 65PUS7906 propose …

Une dalle 4K de 65 pouces avec Ambillight

Compatible HDR10+, Dolby Vision/Atmos

Android TV de la partie

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le téléviseur Philips 65PUS7906 de 65 pouces bénéficie de 450 euros de remise et passe ainsi à 549 euros seulement sur le site Carrefour.

Une grande dalle qui favorise l’immersion

La réputation de Philips sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Avec ce modèle, le constructeur offre un design minimaliste et des finitions soignées. Sa diagonale de 65 pouces prend de la place, mais elle est suffisamment confortable pour regarder vos contenus vidéos dans les meilleures conditions.

Avec sa technologie Ambilight, le téléviseur prend un sérieux avantage malgré sa dalle Full LED. Spécialité de la firme néerlandaise, la technologie Ambilight sur 3 côtés donne artificiellement davantage de profondeur à l’image. Cela est permis par un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur, et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais cette technologie offre une expérience immersive et plus dynamique.

Idéal pour profiter de vos séries et films

Grâce à sa compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo, à savoir le HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K. Si vous espériez pouvoir utiliser ce téléviseur pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. Ce modèle n’est pas entièrement adapté pour les consoles next-gen, car il ne dispose pas de ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120Hz. Toutefois, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

Enfin, côté système d’exploitation, on a droit à Android TV. Cet OS permet de naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play Store. On y retrouve les applications phares comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser simplement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Notre sélection de téléviseurs grand format

Si vous souhaitez comparer le modèle de Philips avec d'autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED, ou Full LED) en 2022.

