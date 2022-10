Ce pack Samsung avec un Galaxy S22 et une Watch 5 est 500 € moins cher

Le Samsung Galaxy S22 ne saurait dévoiler tout son potentiel sans une Galaxy Watch 5 de la même marque. Alors, autant les acheter ensemble, surtout lorsque les deux appareils sont inclus dans un pack en promotion à 599 euros au lieu de 1 099 euros.

C’est un couple qui est entré dans nos habitudes : le duo smartphone-montre connectée simplifie le quotidien d’un grand nombre d’utilisateurs et utilisatrices. Seul bémol : acheter les deux appareils en même temps requiert souvent un budget conséquent. Mais fort heureusement, des promotions viennent parfois adoucir la facture, comme c’est le cas en ce moment avec ce pack comprenant le récent Samsung Galaxy S22 et la Samsung Galaxy Watch 5, le tout étant proposé avec pas moins de 500 euros de réduction.

Les points forts de ce pack Samsung

Un smartphone de 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une montre connectée avec un suivi complet du sport et de la santé

Un pack de produits premium à prix très réduit

D’abord affiché à 1 099 euros, le pack Samsung Galaxy S22 + Samsung Galaxy Watch 5 est désormais proposé à 599 euros chez RED by SFR, grâce à une réduction de 350 euros en plus d’une première ODR de 100 euros pour le smartphone et d’une deuxième ODR de 50 euros pour la montre. On retrouve la même offre chez SFR.

Un smartphone compact et une puce robuste

Sorti cette année, le Samsung Galaxy S22 adopte une taille plutôt contenue, contrairement aux autres modèles de la gamme d’ailleurs. Il embarque ainsi un écran de 6,1 pouces, ce qui permet de le tenir en main sans trop de difficultés. La dalle sera d’ailleurs encadrée de très fines bordures, qui ne viendront donc pas perturber la vision. Surtout, on pourra profiter d’une dalle AMOLED (avec ses contrastes infinis, donc) dotée d’une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraichissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. De quoi assurer une très bonne fluidité dans l’affichage des applications.

Côté performances, le Samsung Galaxy S22 est propulsé par une puce Exynos 2200 gravée en 4 nm, qui promet une belle puissance dans le multitâche et pour faire tourner toutes sortes d’applications gourmandes. En revanche, les résultats sont moins bons côté performances graphiques, et quelques ralentissements sont à craindre sur certains jeux dont les graphismes auraient été poussés à leur maximum. On se consolera avec une partie photo plus que convaincante, avec ce triple capteur polyvalent 50 + 12 + 10 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x3). L’autonomie sera quant à elle un peu juste : la petite batterie de 3 700 mAh ne lui permettra malheureusement pas de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. La charge rapide de 25 W vous permettra de dépasser les 90% de batterie en plus de 1h30.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S22.

Une montre connectée solide au suivi sportif de qualité

Sobre et discrète, la Samsung Galaxy Watch 5 propose un petit format de 40 mm, ce qui la rend peu imposante une fois enfilée à votre poignet. La montre profite également d’une meilleure solidité que la version précédente, puisqu’elle se pare d’un écran en verre saphir. Et pour ne rien gâcher, la marque assure que cet écran est 60% plus résistant aux rayures qu’auparavant. S’agissant de l’écran en lui-même, on a droit à une diagonale de 1,2 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels, et il bénéficiera même de l’AMOLED et de l’Always-On. Côté autonomie, celle de la Galaxy Watch 5 est un peu moindre que celle de la Watch 5 Pro, mais la montre pourra tout de même fonctionner un peu plus d’une journée selon l’utilisation qui en est faite, et la charge vous permettra de passer de 0 % à 45 % de batterie en 30 minutes.

Avant tout, cette montre connectée se veut être le parfait coach de sport et de santé. Une batterie de capteurs et de fonctionnalités lui permettra d’assurer cette tâche : un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique, pour le taux de masse grasse, un électrocardiogramme, un tensiomètre, un cardiofréquencemètre… La montre sera aussi capable de mesurer la saturation en oxygène dans le sang, ou encore, bien sûr, le nombre de vos pas dans une journée. Bref, tout ce qu’il faut pour suivre attentivement votre forme au jour le jour. Pour le sport, la Galaxy Watch 5 sera en mesure de reconnaître plus de 90 activités, et embarque même un GPS pour un suivi plus précis lors de vos sessions.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch 5.

