Ce SSD NVMe 500 Go (compatible PS5) est le moins cher du Prime Day d’Amazon

Si vous recherchez un SSD NVMe performant avec une capacité de stockage confortable, nous vous conseillons le WD Black SN770 de 500 Go. Son prix est en baisse actuellement sur Amazon en passant de 116,99 euros à seulement 63,99 euros.

Western Digital est l’un des constructeurs de SSD les plus importants du marché, surtout pour ces modèles NVMe. Ses Sticks de stockage au format M.2 misent avant tout sur les performances et souhaitent s’imposer comme la marque de référence pour PC ou même pour la PS5. Aujourd’hui, c’est le modèle SN770 de 500 Go qui se retrouve avec une belle réduction de prix pendant le Prime Day.

Les points essentiels du SSD WD_Black SN770

Une capacité de 500 Go

Des débits jusqu’à 5 000 Mo/s

5 ans de garantie constructeur

Affiché de base à 157,30 euros, le SSD NVMe WD_BLACK SN770 de 500 Go est actuellement vendu à 63,99 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Un SSD parfait pour votre PC ou votre PS5

Depuis maintenant quelques années, les SSD ont remplacé les disques durs classiques. Entre le gap de performances et la fiabilité générale, il n’y a aucune comparaison. Les SSD de type NVMe vont encore plus loin en cassant la limite imposée par le format SATA, ces derniers utilisent le protocole PCI Express et les vitesses de transfert sont donc bien plus élevées.

Le modèle de ce bon plan est de la marque Western Digital avec un module de 500 Go que l’on branche directement sur un port PCI de carte mère interne ou que l’on peut utiliser dans un boîtier externe compatible. Il est d’ailleurs compatible avec tous les systèmes d’exploitation. Il est aussi parfait pour augmenter le stockage de sa PS5, lui étant compatible avec le module de la console. Pensez tout de même à prendre un dissipateur thermique avec, ce modèle en étant dépourvu, la chauffe peut vite prendre.

Des taux de transferts décuplés par rapport à un SSD classique.

Du côté des performances, ce modèle SN770 propose des vitesses de transfert très confortables, estimées à 5000 Mo/s en lecture et en écriture. C’est donc une très bonne option pour démarrer très rapidement votre OS ou pour lancer vos logiciels et jeux. De manière globale, les temps de chargement fortement réduits pour n’importe quel programme stocké dessus. Ce modèle dispose d’une capacité de 500 Go, ce qui est assez pour y stocker les jeux et les logiciels que vous utilisez le plus au quotidien.

