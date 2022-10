Realme GT Neo 3 : un prix encore plus intéressant pour ce flagship killer lors du Prime Day 2022

Le Realme GT Neo 3 est un smartphone qui offre de belles caractéristiques : une charge rapide 80 W, de grosses performances et un écran de qualité, le tout pour un prix contenu, surtout que son prix chute à 479,99 euros pour la version 256 Go, au lieu de 599,99 euros à son lancement.

La marque Realme a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles bien équipés à prix raisonnable. C’est le cas par exemple du GT Neo 3, qui présente une fiche technique proche des modèles haut de gamme : écran 120 Hz, une charge ultra rapide et un puissant processeur MediaTek. Le tout, en conservant un prix bas, surtout après 120 euros de remise lors du Prime Day.

L’essentiel à retenir du Realme GT Neo 3

Une grande dalle de 6,7 pouces en FHD+ et 120 Hz

Un SoC puissant : Dimensity 8100

12 min pour 50 % d’autonomie avec le chargeur de 80W

Avec un prix de lancement à 599,99 euros, le Realme GT Neo 3 (8 + 256 Go et avec charge 80W) voit son prix baisser à 479,99 euros sur le site d’Amazon pour le Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Realme GT Neo 3. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Realme GT Neo 3 au meilleur prix ?

Un look réussi avec peu de concessions

En fonction du coloris choisi, le Realme GT Neo 3 adopte un design ambiance « racing » qu’avait pourtant abandonné son prédécesseur. Si vous optez pour le coloris noir, vous aurez droit à un look plus sobre et discret qui ne manque pas d’élégance. Côté écran, Realme propose une grande dalle de 6,7 pouces en FHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour regarder du contenu ou jouer à des jeux.

En dehors de son design, une fois retourné, on découvre que le smartphone dispose d’un triple capteur photo. On a un grand-angle de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur principal est très efficace dans de nombreuses situations. Le mode portrait est plutôt de bonne facture et le mode nuit est fiable dans la plupart des cas. Néanmoins pour ce tarif, si la photo est votre critère numéro un, vous pouvez peut-être trouver mieux ailleurs.

Un smartphone puissant, jamais à court de batterie

Il existe donc deux modèles pour le Realme GT Neo 3. Si dans ce bon plan, il s’agit du modèle avec une charge rapide de 80W et non de 150W, elle permet de récupérer rapidement des pourcentages. D’après la marque, 12 minutes suffisent pour récupérer 50 % d’autonomie. Une belle prouesse pour remplir la grosse batterie de 5 000 mAh, qui permet de faire tenir le téléphone une journée voire plus — cela déprendra de votre consommation.

Le Realme GT Neo 3 mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Il s’appuie sur une puce Dimensity 8100, qui se montre extrêmement efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. Il profite même d’une dissipation de chaleur, ce qui fait du smartphone un appareil idéal pour le gaming.

Pour avoir plus de détails, vous pouvez lire notre test complet sur le Realme GT Neo 3.

Lire aussi

Smartphones Realme : comprendre la gamme pour choisir le meilleur

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.