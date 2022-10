Le meilleur TV OLED chez Sony est en promotion pour le Prime Day 2022

Aux côtés de LG et de Panasonic, Sony fabrique les meilleurs TV OLED au monde et il le prouve une nouvelle fois ce modèle XR-65A75K. Celui-ci passe d'ailleurs de 2 499 euros à 2 099 euros pour le Prime Day 2022 sur Amazon.

Sony n’est peut-être pas le constructeur de dalle OLED le plus important de marché, mais il propose des modèles d’une grande qualité avec des prix souvent très élevés. L’une de ses références les plus accessibles, le XR-65A75K, ne fait que peu de compromis en termes de qualité d’image en faisant très peu de compromis. Et bien, sachez qu’il voit son prix baisser de 300 euros pour le Prime Day 2022.

Les caractéristiques de la TV Sony XR-65A75K

Une dalle QD-OLED 100 Hz d’une qualité incomparable

Compatible HDR 10, HDR HLG et Dolby Vision

Tous les modes vidéo spécifiques de Sony

Un mode IMAX Enhanced

Google TV embarqué

Au lieu de 2 499 euros, le TV Sony XR-65A75K est actuellement disponible à 2 099 euros sur Amazon.

Une TV OLED qui ne fait que très peu de compromis

Le Sony XR-65A75K mise sur un design tout en finesse ainsi que sur la sobriété et l’esthétique. Il faut dire que la dalle de 65 pouces en impose tout en pouvant s’adapter à tout type d’intérieur, que ce soit posé sur un mur ou sur un meuble TV grâce à ses pieds fixables sans vis d’un bout à l’autre du téléviseur. Le gros avantage des téléviseurs Sony – et surtout dans ce modèle – est l’intégration d’un système sonore dédié et très performant baptisé Acoustic Surface audio+, il ne saura donc pas forcément nécessaire d’investir dans une barre de son ou autre installation hi-fi, en tout cas pour la majorité des utilisateurs.

Ce qui fait du XR A75K un excellent téléviseur, c’est avant tout sa qualité d’image. Propulsé par une dalle certifiée 100Hz QD-Oled produite par Samsung Display et ses multiples couches/technos de traitement d’image de Sony, cette TV propose une expérience cinéma de haute volée avec un rendu des couleurs frôlant la perfection. De plus, elle propose un traitement HDR allant jusqu’au Dolby Vision et des modes d’images adaptés aux contenus projetés parmi les plus précis du marché. Pour parfaire le tableau, ce modèle est labélisé IMAX Enhanced pour encore plus de fidélité des contenus compatibles.

Conçue pour tous les contenus, surtout le jeu vidéo.

Elle dispose aussi de deux ports HDMI 2.1, permettant aux possesseurs de consoles Next Gen de profiter des modes 4K 120 Hz et des modes ALLM et VRR. Sony oblige, elle est aussi spécialement conçue pour la PS5 avec des fonctions d’ajustement de la qualité d’image exclusive à la console.

Enfin, l’autre grande qualité du XR-65A75K est de proposer une excellente ergonomie de navigation avec une intégration complète de Google TV. Que ce soit pour les réglages ou pour avoir accès aux contenus de l’OS, tout fonctionne avec une haute fluidité. On peut donc avoir accès au contenu vidéo directement depuis la TV, le traitement d’image sublimant vos films, séries et même le contenu des vos chaînes TV.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.