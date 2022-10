En ce moment, le vidéoprojecteur compact de Samsung est 350 € moins cher

Samsung complète sa gamme de vidéoprojecteurs avec The Freestyle. Il mise sur son design compact et léger, sans lésiner sur la fiche technique. Commercialisé à 999 euros à sa sortie, on le retrouve aujourd’hui en promotion à 649 euros sur Cdiscount.

Samsung propose en plus de ses téléviseurs, des vidéoprojecteurs. La firme sud-coréenne a d’ailleurs complété sa gamme avec The Freestyle. Il a la particularité d’être facilement transportable grâce à son format compact, et tourne sous TizenOS — le système d’exploitation de la marque — afin de proposer une expérience similaire à une smart TV. La qualité d’image est également au rendez-vous avec une définition en Full HD. Il a de nombreux arguments pour plaire, surtout avec près de 35 % de réduction sur son prix initial.

Le Samsung The Freestyle, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur compact et facile à transporter

Affichant une définition Full HD, jusqu’à 100 pouces

Un son riche et vaste à 360°

Sorti au prix de 999 euros, le vidéoprojecteur portable Samsung The Freestyle est actuellement en promotion à 649 euros sur le site de Cdiscount.

Le jolie design et la compacité

Généralement conçu pour rester dans une seule pièce, le vidéoprojecteur de Samsung mise lui davantage sur l’aspect nomade et se glisse dans un sac pour être utilisé partout et profiter de vos contenus sur grand écran à tout moment, où que vous soyez.

Il faut dire que le The Freestyle est capable de tenir dans une seule main, grâce à son design cylindrique extrêmement compact : 104,2 par 172,8 mm pour 95,2 mm de diamètre et un poids de 800 grammes. Et si vous souhaitez l’utiliser en extérieur, il suffit de le brancher à une batterie externe via le port USB-C intégré.

Bien complet

Malgré son petit gabarit, The Freestyle est capable de transformer n’importe quelle surface — comme un mur ou un plafond — en home cinéma à domicile. Il peut diffuser une image entre 30 et 100 pouces (avec un recul oscillant entre 80 cm et 2,70 mètres), et le tout en définition Full HD compatible HDR. Vous pouvez aussi bien projeter les images sur un mur ou au plafond, puisqu’il est capable de s’orienter à 180 degrés pour visionner un film dans le salon ou bien installer sous la couette par exemple.

Pour proposer une bonne qualité d’affichage, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est utilisé, Samsung propose de nombreuses fonctionnalités sur son projecteur. Il fait automatiquement la mise au point pour obtenir une image nette et claire grâce à un système de nivellement automatique. Puis le son est aussi assuré, avec la présence d’un haut-parleur de 5W qui délivrent un son riche à 360 degrés, pour effet surround.

Comme une SmartTV

Samsung a doté The Freestyle de nombreuses fonctionnalités connectées. On retrouve l’interface TizenOS qui donne accès à de nombreuses applications dont Netflix, OCS, Disney+ et les autres. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront de la partie pour toutes vos requêtes vocales.

Grâce aux applications SmartThings (Android) ou AirPlay 2 (iOS), ce vidéoprojecteur peut aisément se connecter à vos différents appareils pour diffuser du contenu. Et pour les possesseurs de Samsung Galaxy, ils pourront même profiter de la fonctionnalité Tap View pour se connecter à The Freestyle d’un simple tapotement.

