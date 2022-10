La Samsung Galaxy Watch 5 coûte déjà 70 € de moins grâce à cette offre

La Galaxy Watch 5 est l’une des dernières montres connectées de chez Samsung. Pour celles et ceux qui sont intéressés par ce produit, elle est aujourd’hui plus accessible qu’à sortie : le modèle 40 mm est à 229 euros contre 299 euros.

Avec la Samsung Galaxy Watch 5, le constructeur sud-coréen propose une continuité du modèle précédent tout en peaufinant la recette et en y ajoutant quelques améliorations au passage. Elle est certes proposée au côté d‘un modèle Pro, son prix reste plus accessible pour celles et ceux qui souhaiteraient se laisser tenter par une montre connectée Android. Elle bénéficie d’ailleurs de 33 % de remise grâce à cette offre.

La Samsung Galaxy Watch 5, c’est quoi ?

Un design soigné, plus robuste

Des fonctionnalités santé et sports poussés

WearOS : une interface agréable à utiliser

Disponible au prix de 299 euros pour la version 40 mm, la Samsung Galaxy Watch 5 est actuellement disponible en promotion à 279 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 15 novembre, elle passe à 229 euros seulement.

Elle est aussi disponible au même prix sur le site d’Amazon dans tous les coloris. Pour 30 euros de plus, vous pouvez obtenir la version 44 mm.

Une montre discrète, plus solide

Digne successeur de la Watch 4, la Galaxy Watch 5 reprend son look sobre et soigné avec un petit format circulaire de 40 mm (il existe une version en 44mm). C’est une montre légère agréable à porter, qui s’oublie facilement au poignet. Les finitions sont moins premium que la version Pro qui opte pour du titane, alors que la Watch 5 est dotée d’un boîtier en aluminium qui est tout même réussi.

Plus robuste que la génération précédente, la Galaxy Watch 5 propose un écran en verre saphir qui est 60 % plus résistant aux rayures qu’auparavant. Sur l’échelle Mohs — qui permet de mesurer la dureté des minéraux —, elle a obtenu le score de 8/10. On apprécie aussi la présence de la certification IP68, qui lui évite d’être retiré à chaque douche ou baignade (dans une piscine). Côté affichage, l’écran AMOLED de 1,2 pouce affiche une définition 396 x 396 pixels (compatible Always-On Display). Autrement, on retrouve le système d’exploitation WearOS avec l’interface One UI Watch qui donne accès au catalogue du Play Store. L’interface est claire, simple et fluide au quotidien grâce à la puce Exynos W920.

Un suivi toujours aussi complet

Pour assurer un bon suivi, la Samsung Galaxy Watch 5 propose un capteur 3 en 1. On retrouve un capteur qui permet de mesurer la composition corporelle (masse graisseuse, masse squelettique, masse hydrique, IMC), un capteur électrocardiogramme afin de contrôler votre fréquence cardiaque et un autre dédié à la pression artérielle. Le suivi du sommeil est toujours de la partie ainsi que la détection de ronflements. Côté sport, elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives et dispose d’un GPS qui manque quelque peu de précision, lors notre test.

La marque a aussi tenu à améliorer l’endurance de sa tocante. La Galaxy Watch 5 s’équipe d’une batterie de 284 mAh contre 247 mAh sur la Watch4. Une légère augmentation, qui peut tenir une journée selon votre utilisation. Si vous souhaitez une meilleure autonomie, il faudra vous diriger plutôt vers la Watch 5 Pro qui dépasse les deux jours d’utilisation. Enfin, il vous suffit de 30 minutes pour passer de 0 % à 45 % de charge.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, retrouvez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5.

