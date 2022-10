Xbox Series : la manette référence des gamers (Shock Blue) est à prix bas

La manette Xbox Series est l’une des meilleures pour jouer, de sa conception à son ergonomie et jusqu'à sa compatibilité quasi universelle. De retour en promotion, on la retrouve actuellement à 49,99 euros contre 59,99 euros à la base, dans son coloris bleu.

Sony a récemment fait du bruit en annonçant le prix exorbitant de sa prochaine manette « pro », la DualSense Edge, qui reprend l’idée de sa concurrente Elite de chez Xbox. Nettement plus onéreuse, Xbox a l’avantage de proposer une manette haut de gamme plus accessible, même en étant personnalisée. C’est aussi le cas pour sa manette Xbox series classique, qui se négocie actuellement avec 10 euros de moins, et coûte ainsi moins de 50 euros — contre 70 euros pour la manette PS5.

La Manette sans fil Xbox Series propose …

Une très bonne ergonomie

Un meilleur confort en main

Une compatibilité avec Xbox, PC, Android et iOS

Commercialisée au prix de 59,99 euros, la manette Xbox Series sans fil de Microsoft dans sa version « Shock Blue » s’affiche aujourd’hui à seulement 49,99 euros sur le site de E.Leclerc.

Des améliorations légères pour un meilleur confort

Au premier coup d’œil, il est difficile de distinguer la dernière manette de Microsoft tant elle ressemble à ses prédécesseurs. Il faut dire que la formule marche depuis des années et est même une référence très appréciée des joueurs et des joueuses à la fois sur Xbox et sur PC. Elle offre toujours un bon confort en main mais avec un format plus compact que l’ancien modèle de la Xbox One s’adapter encore plus à toutes les mains.

Xbox peaufine sa manette, en apportant quelques nouveautés pour proposer le meilleur confort possible pour ses joueurs et joueuses. La croix directionnelle est désormais remplacée par un D-pad circulaire, avec un relief pour les quatre directions principales. Sur cette version, on a le droit à un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Quant aux gâchettes et aux sticks analogiques, ils disposent d’une surface antidérapante pour une meilleure prise en main.

La prise en charge sur divers supports

Autre nouveauté notable : Microsoft copie une fonction de son concurrent Sony, et intègre la fonction « Share », ou partage en français via un bouton central. Il sera donc possible de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie, ou bien encore partager les moments forts de vos sessions de jeux sur les réseaux sociaux. En revanche, cette fonction n’est pas disponible sur PC.

Véritable point fort des manettes Xbox, celle-ci est aussi compatible sur de nombreux supports. Elle peut fonctionner aussi bien sur console que sur PC et smartphone ou tablette, Android ou iOS. Elle peut se connecter facilement via son port USB-C ou en mode sans fil grâce à la connectivité Bluetooth ou bien à l’aide d’un dongle. D’après la marque, la manette est capable de tenir jusqu’à 40 heures de jeu.

Si vous souhaitez connaître plus de détails sur le produit, voici notre test complet sur la manette sans fil Xbox Series de Microsoft.

Vous jouez plutôt sur PC ?

Si la manette sans fil Xbox Series de Microsoft est tout aussi bien adaptée à une utilisation sur PC, mais il existe d’autres bonnes références pour profiter de vos jeux : découvrez notre guide des meilleures manettes PC à choisir en 2022.

