Xbox Elite Series 2 : face à PlayStation, le parfait timing du lancement du Xbox Design Lab

Microsoft n'aurait pas pu choisir un meilleur timing que celui-ci : ils ont annoncé leur nouveau service, en même temps que l'annonce du prix de la PlayStation DualSense Edge.

Hier, Sony a enfin donné le prix de vente de sa DualSense Edge. Vous allez voir, c’est beaucoup trop, elle coûte presque le prix d’une Xbox Series S (oui, la comparaison n’a rien à voir). De son côté, Microsoft a officiellement ajouté les manettes Xbox Elite Series 2 au Xbox Design Lab.

Une personnalisation complète

Comme vous en avez l’habitude avec la manette classique, différentes parties de la manette de jeu de l’Elite Series 2 peuvent désormais être modifiées, ajustées et dotées de différents coloris dans le Design Lab en fonction de vos goûts.

Le tarif de base est de 139,90 euros, mais cela augmente au fur et à mesure que vous ajoutez des accessoires. En ajoutant tous les accessoires, on obtient un tarif de 200 euros. Vous pouvez même faire graver un texte pour 10 euros, à l’image des gravures offertes par Apple.

Pour rappel, la Xbox Elite première du nom était déjà considérée comme la Rolls-Royce des manettes pour jouer aux jeux vidéo. Pour la deuxième génération, Microsoft a revu la formule et ajoute quelques améliorations ici et là, dont une batterie qui manquait cruellement au premier modèle et qui lui permet dorénavant d’atteindre une autonomie de 40 heures, selon le constructeur.

Elle mise toujours autant sur la personnalisation de l’expérience en s’adaptant à votre style de jeu. Il est en effet possible d’enregistrer diverses configurations via l’application « Xbox Accessories » pour assigner différentes touches à différentes commandes.

Avec sa panoplie d’accessoires et de pièces de rechange, elle offre également la possibilité de changer la forme des Joystick ou de la croix directionnelle, par exemple. Le réglage de la tension des sticks analogiques est par ailleurs encore plus poussé qu’auparavant et les gâchettes arrière proposent désormais trois courses différentes au lieu de 2. De plus, Microsoft a eu la bonne idée d’équiper ces dernières d’une surface antidérapante.

Enfin, la Xbox Elite Series 2 est une manette sans fil équipé du Bluetooth pour s’appareiller sur divers supports. Il est possible de l’utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette, ou même sur Nvidia Shield TV.

