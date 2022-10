Le prix des tablettes Apple a augmenté, mais celui de l’iPad 9 baisse de 18%

Alors qu'Apple a augmenté les prix de ses tablettes, l'iPad de neuvième génération, sorti en 2021, bénéficie d'une promotion qui tombe à pic. On peut ainsi le trouver à 360 euros au lieu de 439 euros sur Amazon.

Le 18 octobre dernier, Apple a dévoilé son tout nouvel iPad 10, riche en nouveautés. Mais cela ne signifie pas que la précédente génération, l’iPad 9, disparaît des rayons : la marque à la pomme a décidé de le maintenir au catalogue… mais en augmentant son prix de base 50 euros. Une hausse qu’elle a d’ailleurs appliquée sur le reste de sa gamme de tablettes, notamment en raison de l’inflation. Heureusement, il est encore possible de bénéficier de quelques promotions ici et là, comme en ce moment avec l’iPad 9 qui est près de 20 % moins cher aujourd’hui.

Les points forts de l’iPad 9 (2021)

Un écran Retina de 10,2 pouces

De bonnes performances grâce à la puce A13 Bionic

Une belle endurance

Initialement affiché à 439 euros, l’iPad 9 (2021) d’Apple (Wi-Fi, 64 Go) en coloris Gris sidéral est désormais proposé à 360 euros sur Amazon. La version Argent coûte quant à elle 9 euros de plus, soit 369 euros au lieu de 439 euros.

Si vous voulez plus de stockage, vous pourrez opter pour l’iPad 9 avec 256 Go, dont la version Argent passe de 639 euros à 511 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad 2021. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad 9 (2021) au meilleur prix ?

Un design qui ne change pas, mais qui marche

Ce n’est pas avec son iPad 9 qu’Apple a introduit un changement majeur dans le design de ses tablettes. Ainsi, ce modèle sorti en 2021 ressemble à s’y méprendre à l’iPad édition 2020 : la tablette a conservé ses grosses bordures (qui ont été réduites sur l’iPad 10 à venir) autour de l’écran, ainsi que son bouton Home équipé de Touch ID pour déverrouiller l’accès via des empreintes digitales. L’écran Retina (donc LCD) adopte toujours une diagonale de 10,2 pouces avec une compatibilité True Tone : concrètement, la dalle est capable de s’adapter à la luminosité ambiante et de moduler la température des couleurs. De plus, il est toujours possible d’utiliser l’Apple Pencil (vendu séparément), sur cet écran. Un bon point pour les créatifs.

Une puissance non négligeable

Si avec la sortie de l’iPad 10, l’iPad 9 est devenu mécaniquement l’entrée de gamme des tablettes d’Apple, la puissance de ce modèle présenté ici est tout de même bien intéressante. Il embarque ainsi une puce A13 Bionic, que l’on retrouvait déjà dans la gamme d’iPhone 11. Résultat : les différentes tâches s’effectuent de manière fluide et rapide, les graphismes des jeux 3D sont plus détaillés et la longévité de la tablette est assurée. L’interface iPadOS est de son côté toujours aussi réactive. Rappelons aussi que l’iPad peut aussi faire office de mini console et vous faire profiter d’Apple Arcade si vous connectez une manette en Bluetooth.

Concernant sa partie photo, l’iPad 9 a le mérite d’intégrer une caméra de 12 mégapixels à l’avant, contre 8 mégapixels dans la précédente génération. De quoi assurer une meilleure qualité à vos clichés capturés en mode selfie, mais aussi à vos appels vidéo lorsque vous utilisez Face Time, par exemple.

Une tablette toujours aussi autonome

L’iPad 9 bénéficie, comme la majorité des iPad, d’une très bonne autonomie. Il est ainsi possible d’utiliser la tablette durant une dizaine d’heures avant de devoir la recharger. Si vos usages sont peu gourmands en énergie, par exemple en privilégiant une utilisation standard avec un peu de jeu mobile, de navigation et de rédaction de mails, alors cette endurance pourra être encore meilleure. En ce qui concerne la recharge, comptez tout de même 2h45 pour passer de 0 à 100 % avec le chargeur livré avec (20W).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad 9 (2021).

Le top des tablettes Apple

Si vous souhaitez découvrir et comparer les autres tablettes d’Apple avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPad en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.