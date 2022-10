-250 € pour le Xiaomi 11T Pro, chargeur 65W à petit prix, et laptop (RTX 3060) à 849 € – Les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Xiaomi 11T Pro coûte 250 euros de moins, un chargeur 65W de Anker à petit prix et laptop HP Victus 16 avec RTX 3060 chute à 849 euros. Il y a même un forfait 5G abordable.

Le nouveau 12T Pro de la marque Xiaomi est maintenant disponible, laissant ainsi au second plan l’ancien modèle. Néanmoins, le 11T Pro reste un très bon smartphone que l’on recommande encore aujourd’hui. Noté 8/10 dans nos colonnes, ce dernier se pare d’une fiche technique solide capable d’assurer quelques années. Il a un sérieux avantage : contrairement au Xiaomi 12T Pro, pas besoin de débourser 799 euros pour l’acquérir, il ne vous coûtera pas plus de 450 euros actuellement.

L’essentiel à retenir du Xiaomi 11T Pro

Un écran Amoled à 120 Hz

Un SoC performant : Snapdragon 888

Un capteur principal de 108 mégapixels

La charge ultra rapide : 17 minutes de 0 à 100 %

Vendu à 699,90 euros à sa sortie, le Xiaomi 11T Pro dans sa version 256 Go est disponible aujourd’hui à seulement 449 euros sur le site Cdiscount.

Au lieu d’encombrer ses tiroirs avec d’innombrables chargeurs, chacun n’étant adapté qu’à un seul appareil, mieux vaut opter pour un seul chargeur universel, capable de délivrer suffisamment de puissance pour nourrir la batterie de votre smartphone, votre ordinateur ou encore votre tablette. Et s’il est petit, c’est un vrai plus. C’est par exemple le cas du modèle Anker Nano II, qui a en plus l’avantage d’être alimenté par la technologie GaN, qui produit moins de chaleur et permet de réduire la taille d’un chargeur. En ce moment, ce chargeur efficace profite d’une réduction de 10 euros.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Anker Nano II

Un chargeur rapide et compact de 65W

Avec la technologie GaN

Compatible avec les iPhone, iPad, MacBook ou encore les smartphones Samsung

Au lieu de 49,99 euros, le chargeur Anker Nano II est désormais proposé à 39,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 10 euros à cocher sur la page du produit.

Avec son écran rafraîchi à 144 Hz et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, l’ordinateur portable HP Victus 16 (d0417nf) est une bonne option pour lancer les jeux triple A. Avec sa fiche technique solide, il est capable de satisfaire la plupart des gamers et gameuses, et c’est encore mieux maintenant qu’il coûte 250 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du HP Victus 16

L’écran FHD de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3060 + i5-11400H

Le SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Le petit plus : sa charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 099,99 euros, l’ordinateur portable HP Victus (16-d0417nf) bénéficie de plus de 20 % de remise et se trouve maintenant à 849,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Lorsque l’heure est venue de changer son forfait mobile, il est souvent judicieux d’aller voir du côté de ce que font les opérateurs virtuels. Ces derniers proposent en effet des forfaits mobiles sans engagement avec de grosses enveloppes de données 4G ou 5G à petit prix. Cdiscount mobile en fait partie. Ce MVNO a ainsi récemment dévoilé un forfait mobile 5G de 130 Go à un tarif agressif, qui n’augmente même pas au bout d’une année.

Ce qu’il faut retenir de ce forfait Cdiscount mobile ?

130 Go de données 5G en France

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

Toujours sans engagement

Actuellement, le forfait mobile 5G 130 Go de Cdiscount mobile est disponible à 18,99 euros par mois. Un prix qui ne bougera pas, même après la première année.

Les meilleurs forfaits 5G RED Forfait 5G – 100 Go 2 jours Appels illimités 100 Go en France 4274 sites 5G 3,5 GHz

4640 sites 5G/4G partagé 22€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G – 140 Go Appels illimités 140 Go en France 4274 sites 5G 3,5 GHz

4640 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 23€ 33€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 140 Go 4 semaines Appels illimités 140 Go en France 4514 sites 5G 3,5 GHz

311 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 20,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

