Ce forfait mobile 5G de 130 Go est tout simplement le moins cher du moment

Lorsque l’heure est venue de changer son forfait mobile, il est souvent judicieux d’aller voir du côté de ce que font les opérateurs virtuels. Ces derniers proposent en effet des forfaits mobiles sans engagement avec de grosses enveloppes de données 4G ou 5G à petit prix. Cdiscount mobile en fait partie. Ce MVNO a ainsi récemment dévoilé un forfait mobile 5G de 130 Go à un tarif agressif, qui n’augmente même pas au bout d’une année.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

130 Go de données 5G en France

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

Toujours sans engagement

Actuellement, le forfait mobile 5G 130 Go de Cdiscount mobile est disponible à 18,99 euros par mois. Un prix qui ne bougera pas, même après la première année.

Un forfait 5G avec assez de Go pour tous les usages

Ce forfait mobile proposé par Cdiscount mobile permet d’abord de profiter des avantages du réseau 5G, soit des débits plus rapides et une latence plus faible sur son smartphone. Surtout, ce forfait ne lésine clairement pas sur la quantité de données : vous aurez ainsi droit à 130 Go de data. Une telle enveloppe vous permettra donc de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming, mais aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer, par exemple. Vous n’arriverez certainement pas à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois, mais sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà de ces 130 Go.

Et si vous comptez voyager à l’étranger, sachez que vous aurez également droit à une enveloppe supplémentaire de 25 Go depuis l’Europe et les DOM, mais en 4G et non en 5G. Cela vous permettra tout de même de continuer à utiliser votre forfait de manière plus que confortable durant vos déplacements.

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Outre cette énorme quantité de données 5G, le forfait de Cdiscount mobile intègre, comme la plupart des offres sans engagement du moment, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Dernier atout de ce forfait : Cdiscount mobile est un opérateur virtuel, ce qui fait que l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc bénéficier d’un réseau national de qualité.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, qui sera expédiée en 48h . Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Pour comparer les forfaits 5G du moment

Si vous souhaitez découvrir les meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 5G sans engagement.

