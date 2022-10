À -30 %, la Huawei Watch GT 3 fait maintenant partie des montres accessibles

Si vous avez envie de sauter le pas pour l'achat d'une montre connectée, la Huawei Watch GT 3 donne l’occasion de le faire ! Elle est actuellement en promotion chez E.Leclerc en passant de 249 euros à seulement 179 euros pour la version 46 mm.

La Huawei Watch GT 3 reprend en partie les éléments des modèles plus haut de gamme de la marque, mais à un prix relativement plus accessible, et cela sans trop de concessions. Elle propose une bonne autonomie, un suivi d’activité sportif complet, des données santé précises et une interface fluide grâce à HarmonyOS. En ce moment, le modèle 46 mm perd 70 euros de son prix.

Les points forts de la Huawei Watch GT 3

Le design soigné

Les mesures de santé et les analyses précises

L’autonomie de plus d’une semaine

Affiché à 249 euros à son lancement, la version 46 mm de la Huawei Watch GT 3 est aujourd’hui disponible à seulement 179 euros sur le site E.Leclerc.

Un modèle imposant, mais bien fini

La Huawei Watch GT 3 en 46 mm est doté d’une lunette, dont le format est assez imposant une fois au poignet. On a droit à de belles finitions, avec de l’acier inoxydable autour du boîtier. Elle offre un format circulaire avec un bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), aux bordures fines pour avoir le plus d’informations possible.

Ce modèle a repris le même système d’exploitation que sur la Huawei Watch 3, soit HarmonyOS. En adoptant cet OS, l’interface de la smartwatch de Huawei devient plus intuitive et fluide à l’utilisation, mais aussi d’avoir plus d’applications tierces depuis l’App Gallery.

Un suivi d’activité fiable et une autonomie assurée

Cette montre connectée est bourrée de fonctionnalités. Le capteur de fréquence cardiaque est amélioré avec une marge d’erreur de moins de 7 %. Elle permet également de mesurer la saturation d’oxygène dans le sang, et intègre un GPS pour retrouver le tracé de ses entraînements. La géocalisation a d’ailleurs été améliorée pour un suivi plus précis et plus rapide. Plus surprenant : la montre est capable de mesurer la température de votre peau et donc de vous avertir en cas de fièvre. Quant au sport, on a le droit à une centaine de programmes d’entraînement, dont la natation, puisque la montre est étanche jusqu’à 5 ATM.

Dernier point et pas des moindres : lors de notre test, on a tenu toute la journée en activant le mode always-on et en passant en mode ne pas déranger, la Watch GT 3 a tenu pendant 9 jours avant de tomber en rade de batterie. Un score bien au-dessus de ce propose les marques telles qu’Apple ou Samsung.

Pour en apprendre un peu plus, voici notre test complet de la Huawei Watch GT 3.

Et la concurrence ?

Afin de découvrir la concurrence de la GT 3 et la comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

