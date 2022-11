Amazon propose le très bon casque gaming Logitech G Pro X à prix bas

Si l'on veut s'immerger efficacement dans une partie de jeu vidéo, il est primordial d'opter pour un casque gaming qui assure une très bonne qualité sonore, avec un rendu surround idéalement. Le modèle Logitech G Pro X est une référence qui propose tout cela, et pour un prix réduit de moitié actuellement : il est ainsi disponible à 81 euros au lieu de 139 euros sur Amazon.

Pour se plonger correctement dans sa partie de jeu, mais aussi pour être attentif à chaque détail sonore des scènes ou encore pour communiquer efficacement avec son équipe, il est indispensable de choisir un bon casque gaming, qui occupe une place centrale dans tous les setup. Le modèle G Pro X de Logitech est une référence que l’on recommande sans souci, en raison du confort et du son surround 7.1 qu’elle offre. Si vous souhaitez mettre la main sur ce casque, vous pourrez profiter d’une réduction de 42 % sur son prix.

Les points essentiels du casque Logitech G Pro X

Un casque circum-aural confortable

Un bon micro

Avec la technologie DTS Headphone:X 2.0

D’abord affiché à 139 euros, le casque Logitech G Pro X est désormais proposé à 81 euros sur Amazon.

Un casque confortable sur la durée

Le confort est une caractéristique à ne pas négliger lorsque l’on parle de casque gaming. Heureusement, le modèle filaire Logitech G Pro X remplit sa mission. D’abord, ce casque est doté d’un format circum-aural : les écouteurs englobent donc toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus, évitant ainsi cette pression sur la tête que l’on ressent parfois avec des casques supra-aural. Logitech a également misé sur la solidité pour concevoir un casque durable, en optant pour un arceau en aluminium, des oreillettes en similicuir, un bandeau en acier ainsi qu’un rembourrage en mousse à mémoire de forme. De plus, le casque étant filaire et non Bluetooth, l’utilisateur pourra profiter d’un cable de deux mètres, ce qui est très pratique pour pouvoir jouer le plus librement possible.

Idéal pour le gaming

Le casque Logitech G Pro X est un modèle résolument destiné au gaming. Il a d’ailleurs été conçu avec des professionnels de l’e-sport, de quoi s’assurer que l’appareil sera tout à fait efficace pour les joueuses et joueurs. À l’intérieur de la bête, on pourra donc trouver deux transducteurs de 50 mm qui offrent un environnement sonore riche, clair et précis, y compris dans les basses. Le Logitech G Pro X embarque également la technologie DTS Headphone:X 2.0, qui assure un son surround 7.1. Ce dernier permet de profiter d’une précision positionnelle et d’un ressenti de la distance améliorée. Sachez aussi qu’il est possible de configurer l’ensemble via le logiciel Logitech G Hub, sur lequel vous pourrez aussi télécharger des profils d’égalisateur audio réglés par des professionnels, et que ce casque est compatible avec les PC, mais aussi avec les PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Outre son efficacité côté qualité sonore, le Logitech G Pro X est aussi idéal pour celles et ceux qui aiment pouvoir échanger avec leurs compagnons de jeu durant une partie. Il est ainsi complété par un micro de 6 mm, qui embarque en plus un filtre antibruit, afin de gommer les bruits indésirables autour de vous. Le micro, qui est aussi détachable, bénéficie par ailleurs de la technologie Blue Vo!ce, qui ajuste votre voix en temps réel pour la rendre plus claire.

