L’offre la moins chère pour le Google Pixle 6a, c’est chez Amazon pendant le Black Friday

Le Google Pixel 6a compte parmi les meilleurs smartphones à moins de 500 euros. On l’aime pour sa qualité photo, et son expérience logicielle très réussie. Et aujourd’hui on le retrouve à 335 euros au lieu de 459 euros sur Amazon.

Google a sorti il y a quelques semaines ces nouveaux fleurons, les Pixel 7 et 7 Pro. Pourtant, c’est le Pixel 6a qui a permis à la firme de Mountain View d’augmenter les chiffres de vente dans le hardware. Certes, tout n’est pas parfait sur smartphone, mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo pour cette tranche de prix lui permettent d’être une excellente option pour la plupart des personnes. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix est de plus en bas avec plus de 100 euros de réduction aujourd’hui.

Le Pixel 6a séduit pour …

La qualité et la polyvalence photo

L’écran OLED Full HD+

L’expérience logicielle

Commercialisé au prix de 459 euros à sa sortie, le Google Pixel 6a est en ce moment disponible en promotion à seulement 335 euros sur Amazon.

On le trouve aussi à 349 euros chez RED et Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 6a. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Le meilleur choix pour la photo à ce prix-là

L’atout maître du Google Pixel 6a reste son talent de photographe. Quand la plupart des smartphones multiplient les capteurs, ici le 6a se contente de deux caméras qui font de lui le roi incontesté de la photo pour cette tranche tarifaire. Plus abordable que les Pixel de sa génération, ce petit smartphone propose un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6.

La qualité des clichés est au rendez-vous, de jour comme de nuit. Il excelle même sur son mode Portrait ou sa Vision de nuit. Il intègre aussi les algorithmes des flagships avec les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement. Dans l’ensemble, et sur la vidéo 4K également, le Pixel 6a est clairement un très bon photophone à prix modéré.

Quelques compromis à faire

Pour en revenir au téléphone, le Pixel 6a reprend le design de ses aînés, avec cette barre horizontale accueillant les modules photo. Le design est très bien maîtrisé, et offre un gabarit excellent en main pour toutes les personnes en quête d’un smartphone pas trop grand ni trop lourd. La face avant laisse découvrir un écran de 6,1 pouces de bonne qualité : OLED en définition Full HD+, en revanche le taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz.

Pour la puissance, le 6a est animé aussi de la puce Tensor de Google. Elle s’en sortira dans la plupart des situations, mais il ne faudra pas non plus compter sur le téléphone pour le gaming. L’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide et tourne aujourd’hui sur Android 13. Les dernières concessions à faire se font au niveau de l’autonomie, qui est assez juste face à certains concurrents. D’autant plus que la charge rapide du 6a ce contente de 18W. Si votre utilisation est modérée, vous pouvez espérer atteindre une journée d’autonomie.



Retrouvez le Google Pixel 6a à 349 € sur Cdiscount

Découvrez plus de détails avec notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.