Le prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro (128 Go) est encore plus bas grâce au Single Day

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro possède une fiche technique solide avec un prix contenu. Déjà abordable, ce smartphone devient encore moins cher pour le Single Day sur AliExpress en tombant à 229 euros grâce à un code promo, contre 349 euros à sa sortie.

Si vous êtes familier avec la gamme de smartphones de Xiaomi, vous connaissez probablement les Redmi. Cette série est réputée pour offrir le meilleur rapport qualité-prix. Arrivé sur le marché en avril dernier, le Redmi Note 11 Pro coche bien des cases pour combler vos besoins. Il reprend les principales qualités de ses prédécesseurs tout en peaufinant la formule, et se négocie aujourd’hui 120 euros moins chers qu’à son lancement durant le Single Day.

Quels sont les atouts du Redmi Note 11 Pro ?

Un écran AMOLED lumineux rafraîchit à 120 Hz

L’efficacité du SoC MediaTek G96

La bonne autonomie couplée à la charge rapide 67 W

Au lieu d’un prix de lancement à 349,90 euros, la version 6+128 Go du Xiaomi Redmi Note 11 Pro tombe à 229 euros sur AliExpress après avoir appliqué un coupon vendeur de 4 euros et le code promo FR20.

Un design travaillé

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro offre de belles finitions. Son dos en verre est agréable au toucher et malgré son grand format, la prise en main est agréable grâce aux tranches plates. Il conserve une dalle OLED de 6,67 pouces en FHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez donc droit à des contrastes infinis et une excellente fluidité à l’usage.

En photo, sur les trois capteurs présents, seule la caméra principale, avec ses 108 mégapixels, est convaincante. Il offre de beaux clichés, de jour comme de nuit avec une quantité de détails. Le module photo manque toutefois de polyvalence et le mode macro est très anecdotique.

Une fiche technique convaincante

Du côté des performances, on retrouve le processeur Helio G96 de Mediatek couplé ici à 6 Go de RAM. Avec cette configuration, le téléphone assure une bonne fluidité au quotidien que ce soit pour utiliser vos applications ou faire du multitâche. Pour les jeux vidéo, vous pourrez les faire tourner, mais il faudra s’attendre à quelques ralentissements avec des conditions graphiques limitées. Côté logicielle, il est possible d’y installer Android 13 pour une expérience utilisateur fluide.

Pour finir, sa batterie de 5 000 mAh lui permet de fonctionner une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Ce qu’on apprécie surtout c’est sa compatibilité avec la charge de 67 W. Elle lui permet de récupérer 100 % d’autonomie en 40 minutes — un très bon score pour le prix.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur la version 5G du Xiaomi Redmi Note 11 Pro.

