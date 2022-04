Xiaomi : la liste non officielle des smartphones mis à jour sur Android 13

Le site spécialisé Xiaomiui partage une liste non officielle des smartphones Xiaomi, Redmi et Poco qui recevront vraisemblablement la mise à jour vers Android 13.

Xiaomi lance chaque année énormément de nouveaux smartphones. Dès lors, il peut être assez difficile de faire le point sur le suivi logiciel apporté à chacun des modèles commercialisés. Cependant, vous pouvez d’ores et déjà avoir un aperçu des smartphones Xiaomi (notamment Redmi et Poco) qui seront mis à jour vers Android 13 (dont on attend encore la première bêta), a priori avec l’interface MIUI 14 — qui succèdera à MIUI 13.

Le site spécialisé Xiaomiui — qui a souvent visé juste par le passé — partage une liste non officielle des appareils Xiaomi, Redmi et Poco qui recevront vraisemblablement Android 13. Il faut voir cela comme des prédictions partagées par des fans et experts de la marque en se basant sur les précédents déploiements.

Les smartphones Xiaomi mis à jour sur Android 13

Voici donc la liste des smartphones Xiaomi qui semblent certains de recevoir la mise à jour Android 13 selon Xiaomiui. Notez que certains smartphones figurant ici n’ont pas encore été officiellement annoncés.

Les smartphones Mi et Xiaomi

Les smartphones Redmi

Les smartphones Poco

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco X3 GT

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Poco F4

Xiaomi Poco F4 Pro

Xiaomi Poco F4 GT

Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Xiaomi Poco M4 Pro 4G

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.