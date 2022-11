Pour 379 €, le Xiaomi 11T Pro a un écran 120 Hz, un capteur 108 Mpx et la charge rapide 120 W

Le Xiaomi 11T Pro est un flagship killer comme on les aime grâce à ses caractéristiques haut de gamme pour un prix très contenu aujourd'hui. En effet, on le trouve dans sa version 256 Go à seulement 379 euros sur AliExpress, contre 699 euros à sa sortie.

Xiaomi a récemment lancé son 12T Pro en France, un smartphone qui va toujours plus haut dans la fiche technique, notamment avec son capteur 200 mégapixels ou encore son Snapdragon 8 Gen 1+, aka le processeur le plus puissant de Qualcomm actuellement. Si le prix est inférieur à ce que propose la concurrence, il ne convient pas non plus à tous les budgets, mais le 11T Pro de l’année dernière oui. Il offre des caractéristiques encore très alléchantes, surtout pour le prix auquel il est proposé pendant le Single Day de ce mois de novembre 2022.

Les points forts du Xiaomi 11T Pro

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le capteur photo de 108 Mpx

Le Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

La charge 120 W : 17 minutes de 0 à 100 %

Au lieu de 699 euros à sa sortie, le Xiaomi 11T Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 379 euros sur AliExpress en utilisant le code promo SDXFR31 avant de procéder au paiement de votre commande.

Une fiche technique hallucinante pour le prix

Un an après son lancement, le Xiaomi 11T Pro propose encore des caractéristiques que peu d’autres smartphones peuvent afficher à ce prix, à commencer par son écran OLED de 6,7 pouces (compatible True Color, Dolby Vision et HDR 10+) proposant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. C’est un standard chez les smartphones premium. Il y a aussi l’appareil photo doté d’un gros capteur de 108 mégapixels. On retrouve en complément un ultra grand-angle de 8 mégapixels plus que correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisant, mais la plupart ne fournissent pas des résultats au niveau de la concurrence une fois la nuit tombée.

Pour réduire le montant de la facture finale, quelques sacrifices sont faits par rapport à du véritable haut de gamme, comme un indice IP allant seulement jusqu’à 53 ou encore l’absence d’une compatibilité à la charge sans fil via induction, mais a-t-on vraiment besoin de cette dernière technologie quand la marque annonce que le bloc d’alimentation de 120 W fourni dans la boîte peut recharge le smartphone en seulement 17 minutes ? C’est à vous de juger, mais on ne peut confirmer les dires de Xiaomi puisqu’il nous a fallu seulement 15 minutes et 49 secondes pour recharger à bloc le Xiaomi 11T Pro, alors qu’il ne lui restait que 3 % de batterie. D’ailleurs, la capacité de cette dernière est de 5 000 mAh pour tenir environ une journée et demie, voire plus selon votre utilisation.

Le plus puissant Snapdragon de 2021 toujours efficace aujourd’hui

Le seul point où le 11T Pro n’est pas réellement au niveau de la concurrence de 2022, c’est au niveau des performances. En effet, tous les smartphones haut de gamme du moment embarquent désormais le Snapdragon 8 Gen 1, comme le récent 12T Pro, alors que le flagship killer de Xiaomi intègre le Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM. Cette puce premium de l’année dernière reste toutefois très puissante pour répondre à tous les besoins, que ce soit la navigation fluide sur Internet, user du multitâche sans subir de ralentissements ou encore pousser les graphismes au maximum dans les jeux 3D. La configuration permet d’ailleurs au smartphone d’être compatible avec le réseau 5G.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi 11T Pro.

