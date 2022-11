Le nouveau Xiaomi Smart Band 7 Pro perd près de 50 % de son prix pendant le Single Day

Xiaomi vend de très bons bracelets connectés. La marque va encore plus loin en concevant le Smart Band 7 Pro, un modèle haut de gamme qui ajoute quelques fonctionnalités bien pratiques. Aujourd'hui, il devient plus accessible en passant de 99,99 euros à 56,26 euros sur AliExpress.

Les Smart Band de Xiaomi connaissent un véritable succès et la firme chinoise n’oublie pas cette catégorie de produits en concevant un modèle plus abouti : le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Ce tracker d’activité, plus haut de gamme que ses confrères, prend des allures de montres connectées et propose enfin une fonction qui manquait cruellement sur les autres bracelets connectés de la marque, à savoir une puce GPS. Il offre donc un suivi plus précis et devient plus intéressant maintenant qu’il coûte 40 euros de moins par rapport à son prix de base.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro, c’est quoi ?

Un bracelet avec un écran AMOLED de 1,64 pouce

Une puce GPS intégrée pour un meilleur suivi

Un suivi d’activités efficace et une bonne autonomie

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est actuellement disponible à 68,25 euros sur AliExpress, mais grâce à un coupon vendeur et le code promo SDXFR34, le bracelet connecté tombe à 56,26 euros.

Un bracelet qui se rapproche de plus en plus d’une smartwatch

Chaque année, le constructeur Xiaomi agrandit l’écran de son bracelet connecté. La version Pro n’y échappe pas, et prend des allures de montres connectées tant son écran est élargi. On passe de 1,62 pouce sur le modèle classique, à 1,64 pouce sur le Xiaomi Smart Band 7 Pro. C’est une dalle AMOLED rectangulaire plus grande d’une définition de 280 x 456 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce.

De ce fait, le texte et les icônes des applications pourront occuper plus de place sur l’écran, ce qui rendra la navigation beaucoup plus facile, et plus agréable.

Autrement, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est certifié 5 ATM et peut donc, sur le papier, être utilisé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Pour les matériaux, Xiaomi a opté pour un boîtier en plastique avec des bordures métalliques et d’un bracelet en polyuréthane, qui peut également être changé avec un modèle en cuir.

Un suivi bien plus précis

Comme tout bon bracelet connecté, le Smart Band 7 Pro propose un suivi efficace de la santé et de la forme physique de son utilisateur. Il intègre ainsi un cardiofréquencemètre, et propose aussi une analyse de la saturation en oxygène dans le sang. En plus de cela, on a aussi un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées.

Le bracelet peut mesurer tout un tas de données de santé et d’activité physique, surtout durant les séances de sport puisqu’il propose plus de 110 modes d’entraînement, dont 14 spécialisés. Mais la véritable force de ce bracelet est qu’il intègre une puce GPS compatible également Galileo, Glonass ou QZSS. De quoi ravir les amateurs de course à pied et améliorer le suivi de la géolocalisation.

Quant à l’autonomie, le Smart Band 7 Pro intègre une batterie de 235 mAh. De quoi tenir, selon le fabricant, jusqu’à 12 jours d’utilisation en mode « classique » et 6 jours en mode « intense ». Pour la recharge, le bracelet est capable de récupérer la totalité de sa batterie en une heure. À noter que le tracker est compatible avec l’assistant Alexa.

