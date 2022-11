VPN : notre sélection des meilleurs deals du mois de novembre 2022

Un VPN devient de plus en plus indispensable pour tout en tas de raisons. Cependant, il faut aussi savoir chercher le bon et surtout les bons prix. Nous avons donc sélectionné les 3 meilleurs deals du moment côté VPN pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Vous avez besoin de regarder un contenu uniquement disponible depuis l’étranger, ou simplement de sécuriser votre connexion et d’éviter les publicités intempestives ? Et que diriez-vous également de jouer en ligne sans vous faire laver par des joueurs bien plus fort que vous ? Tout cela est possible avec un VPN qui fera transistor votre connexion par des serveurs distants dans la localisation mondiale que vous souhaitez.

Par exemple, dans le tout dernier Call Of Duty: Modern Warfare II, mw2 pour les intimes, le Matchmaking est indexé sur votre localité. Si vous jouez en groupe avec des amis moins forts que vous, ils seront pénalisés. Un VPN est donc bien adapté pour faire en sorte que vous ne soyez pas groupés avec des joueurs d’un meilleur niveau que vous ou celui-ci de vos amis. N’hésitez pas à vous rendre sur notre article ci-dessous pour en apprendre un peu plus sur la marche à suivre, du moins sur console.

Installer un VPN sur PS4 et PS5

Comment installer un VPN sur PS4 et PS5 ?

Les offres VPN du moment

NordVPN : 2,99 euros par mois pour 2 ans (+3 mois offerts)

NordVPN est LE service de VPN le plus populaire du monde. Sans doute grâce à sa force de frappe de communication sur Internet auprès des influenceurs et des vidéastes. Que ce soit à la télévision ou sur le web. Cependant, si la popularité ne rime pas forcément avec la qualité, NordVPN prouve bien le contraire grâce à un service aux performances et à l’ergonomie optimale. Tout d’abord, son interface mise sur la simplicité avec dès le lancement de l’application, une carte du monde qui s’affiche. Il suffit de s’y balader et de cliquer sur un pays pour s’y connecter, et il y en a plus de 60 avec plus de 5400 serveurs. Côté performances, là encore c’est du tout bon grâce au Protocole Maison NordLynx. Les débits sont excellents et la latence est très maîtrisée, même s’il ne faut s’attendre à des miracles depuis l’autre bout du monde. Bien sûr, Nord VPN est très à l’aise pour faire fonctionner les services de VOD étrangers de VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.).

Le tout bien entendu en étant 100% sécurisé quel que soit l’appareil ou la connexion utilisée. NordVPN propose même l’ajout d’un antispyware maison permettant de sécuriser votre ordinateur en plus de votre connexion. Côté éthique, le VPN montre d’ailleurs patte blanche puisqu’il fait appel à quatre sociétés d’audits indépendantes pour confirmer sa politique de confidentialité : aucune donnée d’utilisateur n’est conservée si partagée à des tiers.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur NordVPN.

Nord VPN propose en avance son offre Black Friday avec 68% de réduction sur son abonnement de 2 ans soit 2,99 euros par mois. Cela fait un total de 88,73 euros. Vous avez également droit 3 mois gratuits et à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

Surfshark : 2,05 euros par mois pour 2 ans (+2 mois offerts)

Surfshark est un acteur plutôt récent dans le monde des VPN en comparaison d’autres services, même s’il commence à monter en popularité. Il faut dire qu’il a des arguments percutants pour se faire remarquer. Tout d’abord, il s’agit de l’un des VPN les moins chers du marché et surtout il propose des connexions illimitées depuis le même compte, pratique pour sécuriser les appareils de la famille et des amis. Côté performances, Surfshark couvre 65 pays avec plus de 3200 serveurs. Ce n’est cependant pas le VPN le plus véloce, mais il propose tout de même l’apport du protocole Wireguard qui permet de booster sa connexion une fois le VPN en marche. Les résultats ainsi obtenus sont excellents et bien au-dessus du vieillissant Open VPN qui est pourtant proposé par défaut. Surfhark propose même sa plateforme appelée SurfShark One combinant un traqueur de malware et une sécurisation des adresses mail.

Le VPN affirme ne conserver aucune trace du passage de ses utilisateurs sur ses serveurs. Les seules informations qu’il collecte à leur propos sont l’adresse mail et les informations de facturation. Surfshark propose aussi des extensions de navigateur (Chrome et Firefox) qui ont été testées par des cabinets d’audit de sécurité indépendant, vous pouvez donc y aller les yeux fermés.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Surfshark.

En prévision du Black Friday, l’abonnement de 2 ans + 2 mois offerts chez Surfshark est proposé en ce moment à 2,05 euros par mois, soit 53,28 euros en tout. Vous avez également droit à 30 jours pour vous faire rembourser en cas de non-satisfaction.

PureVPN: 1,95 euro par mois pour 2 ans (+3 mois offerts)

Comme tout bon service de VPN qui se respecte, PureVPN propose l’accès à un réseau virtuel privé et exclusif. Ce dernier, en plus de cacher votre adresse IP et sécuriser votre connexion, vous permet de vous connecter à des serveurs du monde entier. Ce VPN mise d’abord sur le nombre élevé de serveurs proposés avec plus de 6 500 serveurs dans le monde entier, qui permettent ainsi de changer virtuellement sa localisation.

C’est aussi l’assurance de protéger sa vie privée : non seulement aucun mouchard ne peut connaître exactement votre localisation, mais en plus les données transitant entre le serveur et votre appareil sont chiffrées. Une garantie que l’on ne trouve que sur les offres payantes de VPN. Un compte PureVPN vous permet de protéger jusqu’à 10 appareils en même temps avec une compatibilité sur une vingtaine de plateformes différentes. Cela peut être l’ordinateur familial, votre téléphone, ceux de vos proches ou même la TV connectée du salon. Tout cela est rendu possible grâce à la grande flexibilité de PureVPN.

PureVPN dispose également d’une politique stricte en ce qui concerne la non-conservation des informations des utilisateurs. Les applications proposent aussi un mode kill switch, qui permet de couper automatiquement la connexion à Internet si jamais le contact avec le serveur VPN est perdu.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet de PureVPN.

En ce moment chez PureVPN, l’abonnement de 2 ans est à seulement 1,95 euro par mois, soit un total de 53,95 euros. Vous avez également la possibilité de souscrire à quelques options supplémentaires :

Notre comparateur de VPN

Si vous souhaitez comparer les offres ci-dessus avec d’autres références de VPN, nous vous proposons de jeter un œil à notre comparateur dédié.

