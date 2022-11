Cyber Monday : la Fnac et Darty proposent des prix encore plus bas qu’avant le Black Friday

Avec le Black Friday terminé, il reste pourtant quelques bonnes affaires à réaliser. Pour finir cette période de promotions, les deux enseignes Fnac et Darty profitent du Cyber Monday pour brader les produits Tech les plus populaires.

En ce lundi 28 novembre, c’est le Cyber Monday qui va clôturer ce marathon de promotions sur toutes les enseignes du web. Chez Fnac/Darty de nombreuses offres sont encore disponibles pour quelques heures. Nous avons regroupé les meilleures offres que l’on recommande les yeux fermés. C’est la dernière chance pour faire ses emplettes à prix sacrifiés.

Les meilleures offres du Cyber Monday chez Fnac/Darty

DJI Mavic Mini 2

Le DJI Mini 2 vient remplacer le premier du nom et apporte son lot de nouveautés. Ses performances sont améliorées grâce à l’intégration de nouveaux moteurs et l’arrivée de la 4K. Il garde son format compact qui nous avait déjà séduits sur le DJI Mavic Mini, et représente une très bonne porte d’entrée dans le monde des drones avec caméra embarquée. Aujourd’hui, il s’accompagne d’une panoplie d’accessoires bien complète avec un prix plus doux grâce à cette remise de plus de 10 %.

Les points clés du DJI Mini 2

Un drone au format « poche » et léger

Des moteurs plus puissants pour plus de stabilité

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Initialement à 599 euros, le drone DJI Mini 2 Fly More Combo est actuellement en promotion à 499 euros sur le site de la Fnac.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Sorti il y a un peu plus d’un an, le Samsung Galaxy Z Fold 3 reste toujours l’un des meilleurs smartphones pliants format « livre », avec pour seul réel concurrent… le Galaxy Z Fold 4.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3, c’est quoi ?

Un superbe écran pliable et robuste

Un SoC Snapdragon 888

Un logiciel optimisé pour ce format

Un modèle haut de gamme avec de très bonnes finitions

Vendu à son lancement à 1 799 euros pour sa version avec 256 Go de stockage, le Samsung Galaxy Z Fold 3 passe à 999 euros chez la Fnac.

iPad Air M1

Les iPad Air d’Apple est le bon compromis pour ne pas a passer sur un modèle Pro, plus coûteux. Le modèle 2022 s’en rapproche davantage en intégrant la puce M1, déjà présente sur les MacBook Air et MacBook Pro. En passant d’une puce Bionic A14 Bionic à la M1, la tablette devient plus performante et aussi intéressante que la version Pro, avec un prix plus contenu. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’elle perd 100 euros de son prix initial lors du Black Friday.

Les atouts de l’iPad Air M1 2022

Un design impeccable

La puissance de la puce M1

La nouvelle fonction Cadre centrée sur FaceTime

Au lieu d’un prix barré à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) perd 100 euros de son prix et s’affiche désormais à 689 euros sur le site de la Fnac. Il s’agit de la version WiFi avec 64 Go de stockage.

Kobo Nia

Il n’y a pas que les téléviseurs qui sont en promotion et le Black Friday ne propose pas que des réductions sur les smartphones. Les liseuses ont, elles aussi, y ont droit, comme la Kobo Nia. Son prix passe de 99 à 79 euros sur le site de la Fnac, soit une réduction de 20 euros pendant quelques jours.

La Kobo Nia, c’est quoi ?

Du rétro-éclairage pour lire la nuit

8 Go de stockage

Jusqu’à 6 000 ebooks à transporter

En temps normal, la liseuse Kobo Nia est vendue au prix de 99 euros, mais durant le Black Friday elle est disponible sur le site de la Fnac à 79 euros seulement.

TV Philips 75PUS8807/12

Si Philips compte parmi ses références des téléviseurs avec dalle OLED, le constructeur continue de concevoir des téléviseurs LED mettant toujours en avant sa technologie Ambilight. C’est le cas du modèle 75PUS8807/12 de la gamme The One, qui en plus d’offrir une expérience immersive avec sa grande diagonale de 75 pouces, prend en charge les meilleures normes vidéos, et compte même un port HDMI 2.1. De sérieux atouts qui font de cette référence, un téléviseur à considérer maintenant qu’il passe sous les 1 000 euros grâce à cette offre lors du Black Friday.

Quels sont les atouts de ce TV ?

Son grand écran de 75 pouces avec Ambilight

Sa compatibilité 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Ses fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, VRR et Freesync

L’interface Android TV

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le TV Philips 75PUS8807/12 bénéficie de 300 euros de remise et s’affiche désormais au prix de 999 euros sur le site Darty. Et si vous êtes adhérents, en utilisant le code BLACK10 vous obtenez 90 euros en crédit de fidélité.

HyperX Cloud Alpha

HyperX, l’une des marques les plus recommandées en matière d’accessoires tech destinés au gaming, a récemment lancé son casque Cloud Alpha Wireless, le modèle sans-fil qui reprend les bases du modèle filaire, le Cloud Alpha classique. Malgré cette sortie, le casque filaire HyperX Cloud Alpha reste encore une bonne référence, et il a surtout l’avantage d’être largement moins cher que son successeur, qui coûte aujourd’hui plus de 200 euros. Le modèle filaire HyperX Cloud Alpha est de son côté à moitié prix pendant le Black Friday et a même chuté sous les 50 euros.

Les points forts du casque HyperX Cloud Alpha

Un casque circum-aural confortable

Des distorsions réduites

Une compatibilité multi-plateforme (PC, PS4, Xbox One…)

D’abord proposé à 99,99 euros, le casque filaire HyperX Cloud Alpha est désormais affiché à 49,99 euros chez Darty et Amazon.

Withings Body+

Si l’on souhaite perdre du poids, le surveiller, ou tout simplement suivre les résultats de son entrainement, une balance connectée se révèle bien plus pratique qu’un modèle traditionnel. Celles proposées par la marque Withings sont de bonnes références pour assurer cette tâche, dont la Body+. Cette balance connectée se transforme en véritable coach et vous donne à un visuel global sur votre santé. Aujourd’hui, elle profite d’un meilleur rapport qualité/prix en perdant 30 euros de son prix.

La Withings Body+, c’est quoi ?

Elle analyse la composition corporelle pour un suivi complet

Avec de nombreuses fonctionnalités et une application pour consulter les données

Conçu pour toute la famille : jusqu’à 8 profils utilisateur

Habituellement au prix de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros chez Darty et la Fnac.

Meta Quest 2

Aujourd’hui quasiment hégémonique dans le monde des casques de réalité virtuelle, Le Meta Quest 2 (anciennement Oculus Quest 2) reste assez onéreux, surtout après sa récente hausse de tarif. Pourquoi ne pas alors profiter du Black Friday pour enfin craquer à un prix plus raisonnable ? La Fnac propose les casques dans ses versions 128 et 256 Go aux prix avant inflation, le tout accompagné de deux jeux en bundle.

Les points forts du Meta Quest 2

Un casque VR autonome

Plus léger et agréable à porter avec son système de fixation

Un meilleur rendu d’image (1832 x 1920 pixels pour chaque œil)

Habituellement proposé à 449,99 euros après la hausse de prix, le Meta Quest 2 (128 Go) accompagné en bundle avec Resident Evil 4 VR et Beat Saber se trouve à 399,99 euros chez la Fnac. On le trouve au même prix sur Amazon.

Si vous avez besoin de plus de stockage, la version 256 Go est aussi en promotion) à 489 euros au lieu de 549 euros.

Xbox Series S

Sortie il y a près de deux ans, la Xbox Series S est une console next-gen plus abordable que sa grande sœur, la Series X. Si elle est moins puissante, mais aussi dénuée de lecteur disque, elle a tout de même l’avantage de proposer un prix plus abordable, en raison de coûts de production réduits. Surtout, l’absence de ce lecteur n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque vous aurez quand même accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store.

L’offre de la Xbox Series S

Une console next-gen plus compacte

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Vous pourrez acheter votre premier jeu sans dépenser un centime de plus

Au lieu de 299 euros habituellement, la Xbox Series S est aujourd’hui à 229,99 euros chez la Fnac.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Alors que le Galaxy Z Flip 4 de Samsung est sorti il y a quelques semaines, le Galaxy Z Flip 3 reste intéressant, d’autant plus que la technologie de l’écran pliable devient de plus en plus abordable.

Les points clés du Galaxy Z Flip 3

Un appareil photo convaincant

Un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puissance premium avec le Snapdragon 888

Un smartphone pliable résistant grâce à la certification IP X8

Au lieu de 1 059 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est actuellement disponible à seulement 699 euros chez la Fnac et Darty.

Xiaomi TV Stick 4K

Après avoir lancé son premier dongle, Xiaomi renouvelle l’expérience avec une nouvelle version qui apporte la 4K. Plus puissante que le modèle précédent, cette clé HDMI garde les mêmes atouts qu’auparavant, à savoir : transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV et de profiter des bienfaits d’Android TV. Si son prix de lancement est assez élevé face à la concurrence, aujourd’hui elle bénéficie de plus de 40 % de remise et devient plus recommandable.

L’essentiel à retenir du Xiaomi TV Stick 4K

Le format discret et compact

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

La fluidité de l’interface Android TV

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 39,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le choix des smartphones Premium devient de plus en plus complexe vu la qualité de ces derniers, mais il est toujours bénéfique de s’orienter auprès des valeurs sûres. Prenons le Samsung Galaxy S22 Ultra par exemple ! Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. On peut enfin se l’offrir à tarif relativement convenable pendant le Black Friday puisqu’il passe sous les 1 000 euros dans sa version 128 Go.

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone premium hautement recommandable ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Xiaomi n’en est pas à sa première caméra connectée, pourtant le constructeur avait jusqu’ici proposé uniquement des produits conçus pour l’intérieur. Maintenant dans son catalogue on retrouve la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, une caméra dédiée à l’extérieure. Cette solution est très correcte pour surveiller les abords de son domicile. Et la bonne nouvelle c’est qu’à l’occasion du Black Friday, elle se trouve 10 % moins chère.

L’essentiel à retenir de cette caméra Xiaomi

Une caméra sans fil facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

Avec une vision en 130° et une vision nocturne

Avec un prix de départ à 99,99 euros, la caméra extérieure de Xiaomi, Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, accompagnée de son routeur, est disponible aujourd’hui en promotion à 89 euros sur le site de la Fnac.

Sony WF-1000XM4

Sony fait sans aucun doute partie des marques qui dominent actuellement le marché de l’audio. Outre ses casques efficaces, le constructeur propose aussi une série de true wireless, parmi lesquels figurent les très appréciés WF-1000XM4. Lancés il y a plus d’un an, ces écouteurs sans fil sont dotés d’une excellente réduction de bruit active, ce qui suffit à les placer en bonne place dans notre top. Si les Sony WF-1000XM4 sont d’ordinaire plutôt onéreux, ils bénéficient heureusement d’une réduction de près de 80 euros à l’occasion du Cyber Monday.

Pourquoi les Sony WF-1000XM4 sont intéressants

Des écouteurs confortables

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie et la charge sans fil présente

Habituellement proposés à 249 euros, les Sony WF-1000XM4 sont désormais affichés à 161,99 euros à la Fnac grâce à 18 euros de remise supplémentaire une fois dans le panier et chez Darty.

Apple MacBook Air M2

Après avoir introduit en grande pompe la puce M1 et ses déclinaisons, Apple a récemment présenté son nouveau processeur maison, la puce M2. Et c’est en juin dernier que la marque à la pomme a dévoilé son nouveau MacBook Air, doté de cette nouvelle puce, et qui profite de plusieurs améliorations notables, notamment au niveau de son design. Et si d’ordinaire, ce nouveau MacBook Air M2 n’est pas donné, le Black Friday permet de faire une bonne affaire grâce à une promotion de 200 euros.

Les points forts du MacBook Air M2

Un nouveau design

Un très bon écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées et un ultraportable silencieux

Initialement proposé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 est désormais affiché à 1 299 euros à la Fnac.

Si vous souhaitez payer moins cher mais tout de même profiter d’une grande puissance, vous pourrez opter pour le MacBook Air M1 à 999 euros au lieu de 1 199 euros à la Fnac.

