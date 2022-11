Ce chargeur rapide Anker Nano II de 65 W est à un super prix pour le Black Friday (pour iPhone, MacBook, PC…)

Le chargeur rapide Anker Nano II, qui se démarque par son format compact et sa puissance, bénéficie actuellement d'une réduction de 10 euros qui le rend encore plus recommandable. Sur Amazon, on peut en effet le trouver à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Au lieu d’encombrer ses tiroirs avec d’innombrables chargeurs, chacun n’étant adapté qu’à un seul appareil, mieux vaut opter pour un seul chargeur universel, capable de délivrer suffisamment de puissance pour nourrir la batterie de votre smartphone, votre ordinateur ou encore votre tablette. Et s’il est petit, c’est un vrai plus. C’est par exemple le cas du modèle Anker Nano II, qui a en plus l’avantage d’être alimenté par la technologie GaN, qui produit moins de chaleur et permet de réduire la taille d’un chargeur.

Les points forts du chargeur Anker Nano II

Un chargeur rapide et compact de 65W

Avec la technologie GaN

Compatible avec les iPhone, iPad, MacBook ou encore les smartphones Samsung

Au lieu de 49,99 euros, le chargeur Anker Nano II est désormais proposé à 32,49 euros sur Amazon.

Petit, mais très puissant

Ce qui saute d’abord aux yeux, c’est son design : le chargeur rapide Anker Nano II est très compact et se fond très facilement dans le décor, contrairement à d’autres modèles bien plus massifs, à l’image des chargeurs de MacBook. Avec ses dimensions de 3,6 x 4,2 x 4,2 cm, ce chargeur sera très facilement transportable. Ce petit format est notamment permis par la technologie GaN, soit le nitrure de gallium, un semi-conducteur bien plus efficace que le traditionnel silicium, habituellement utilisé dans les anciens chargeurs.

Concrètement, cette technologie GaN produit moins de chaleur : elle permet ainsi d’installer les composants dans un espace plus restreint, puisqu’il n’y aura pas de risque de surchauffe. De plus, une plus grande quantité de puissance peut être transférée via des composants GaN. Résultat : la puissance est décuplée, tout en maintenant une taille réduite. Ce qui permet au Anker Nano II de proposer une puissance de 65W dans un tout petit format, soit de quoi alimenter un smartphone, une tablette ou même un ordinateur.

Un chargeur compatible avec une tonne d’appareils

Grâce à sa connexion USB-C, le chargeur Anker Nano II de 65W peut par exemple fournir suffisamment de puissance pour recharger des ordinateurs comme le MacBook Air, le MacBook Pro 13 ou encore le Dell XPS 13 9380. Vous pourrez également réalimenter la batterie de divers smartphones, comme tous les iPhone à partir de l’iPhone 8, ou encore les derniers modèles de Samsung grâce à la compatibilité avec la technologie Super Fast Charging de Samsung. Côté tablettes, l’iPad Pro pourra aussi profiter de la puissance du chargeur Anker Nano II. Pour recharger vos appareils, veillez tout de même à vous munir d’un câble adapté, qui ne sera pas fourni dans la boîte.

Les meilleurs modèles pour recharger vos appareils

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday a officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre 2022. La plupart des e-commerçants ont alors d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres pour ce vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.